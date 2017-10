Reese pri 16-ih spolno napadel režiser, Jennifer producentka silila k slačenju

Nova razkritja po "aferi Weinstein"

17. oktober 2017 ob 18:57

Los Angeles - MMC RTV SLO

Razkritje sistematičnega spolnega nadlegovanja Harveyja Weinsteina, najmočnejšega moža v Hollywoodu, je odprlo Pandorino skrinjico, ki se še ne bo kmalu zaprla. Desetinam igralk, ki so zadnji teden prišle v javnost s svojimi slabimi izkušnjami, so se zdaj pridružile še Reese Witherspoon, Jennifer Lawrence in America Ferrera.

Witherspoonova je v svojem govoru na dogodku Elle Women prvič spregovorila o lastnih izkušnjah s spolnim nadlegovanjem. Kot je povedala 41-letna oskarjevka, je bila stara komaj 16 let, ko jo je neki režiser spolno napadel.

"To je bil res težek teden za ženske v Hollywoodu, za ženske po vsem svetu, in veliko industrij se mora zdaj soočiti z grdimi resnicami," je dejala Witherspoonova. "Tudi sama imam slabe izkušnje, ki se mi zdaj živo vračajo v spomin, in težko spim, težko razmišljam, težko otepam občutkov, ki jih imam zaradi krivde, ker nisem spregovorila prej."

"Čutim pravi gnus do režiserja, ki me je napadel, ko sem bila stara 16 let, ter jezo do agentov in producentov, ki so mi zagotovili, da je tišina pogoj za mojo zaposlitev. Rada bi rekla, da je bil to osamljen primer v moji karieri, a na žalost ni bil. Doživela sem neštete izkušnje nadlegovanja in spolnih napadov, o katerih ne govorim prav pogosto," je dejala.

"A po vseh slišanih zgodbah ta teden, ob vseh pogumnih ženskah, ki so spregovorile o rečeh, za katere nam govorijo, naj jih pometemo pod preprogo, sem si želela spregovoriti tudi sama, in to na glas, ker sem se ta teden dejansko počutila manj samo kot celo svojo kariero. Resnica me res opogumlja in opogumlja druge ženske, ker lahko rane celiš samo z resnico," je še dejala.

Lawrenceova žrtev producentov

Na istem dogodku je spregovorila tudi Reesina stanovska kolegica Jennifer Lawrence. Povedala je lastno "poniževalno" izkušnjo, ki jo je doživela na začetku kariere. "Ko sem bila precej mlajša in šele začenjala, so mi producenti nekega filma ukazali, naj v dveh tednih shujšam za sedem kilogramov," je povedala 27-letna oskarjevka, ki je še dodala, da so eno igralko pred njo že odpustili, ker ji ni uspelo dovolj hitro shujšati.

A s tem zgodbe še ni bilo konec. "V tem času me je ženska producentka prisilila, da se s petimi ženskami, ki so bile precej bolj suhe od mene, postavim popolnoma gola v vrsto. Tam smo stale druga ob drugi, z zgolj lepilnim trakom, ki nam je prekrival intimne predele. Po tem poniževalnem postroju mi je producentka rekla, naj uporabim svoje gole fotografije kot navdih za dieto."

Lawrenceova se je skušala postaviti zase in se obrnila na drugega producenta, ki pa jo je "potolažil" tako, da ji je dejal, da ne ve, zakaj se vsem zdi debela, saj da se njemu zdi povsem "fu*abilna". Igralka pravi, da se je ob celotni izkušnji počutila povsem ujeto, saj se ji je zdelo, da pač mora pustiti, da z njo ravnajo tako, če si želi kariere. "Še vedno se učim, da se mi ni treba nasmehniti, ko mi kak moški vzbudi nelagodne občutke."

America Ferrera spolno napadena kot otrok

Pretresljiv opis spolne zlorabe pa je na Instagramu s svojimi sledilci delila tudi igralka America Ferrera, ki je razkrila, da je bila kot devetletnica spolno napadena. 33-letna zvezdnica serije Grda račka (Ugly Betty) je zapisala, da za napad ni povedala nikomur, še dolga leta pa je živela z občutkom sramu in krivde, da je bila nekako sama kriva za dejanja odraslega moškega.

"Tega moškega sem morala za tem videvati vsak dan, še dolga leta. Nasmejal se mi je in mi pomahal, jaz pa sem pohitela mimo njega, kri mi je zaledenela v žilah, v drobovju me je stiskalo zaradi bremena, za katerega sva vedela samo midva. In od mene je pričakoval, da bom tiho in se mu nasmehnila nazaj," se spominja Ferrera, nato pa pozvala ženske, naj ne molčijo več, da naslednji generaciji deklet "ne bo treba živeti s tem sranjem".

Padec Weinsteina

Do novih razkritij prihaja potem, ko so Weinsteina neprimernega vedenja, spolnih napadov in celo posilstev obtožile praktično vse igralke, s katerimi je nekdanji šef Miramaxa delal - Cara Delevingne, Ashley Judd, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Asia Argento, Mira Sorvino, Lea Seydoux ... in, prva med njimi, Rose McGowan, s katero se je Weinstein sicer pred leti pogodil z odškodnino.

Weinstein se je za svoja dejanja pred dnevi opravičil, a se ob tem izvijal, da je "odraščal v 60. in 70. letih, ko so bila merila sprejemljivega na delovnem mestu drugačna". Padli producent, ki se je podpisal pod take uspešnice, kot sta Šund, Zaljubljeni Shakespeare in Dobri Will Hunting, naj bi v kratkem poiskal pomoč na kliniki za zdravljenje odvisnosti od seksa, so pa ga že odpustili iz lastne družbe in iz Akademije, ki podeljuje oskarje, zapustila pa ga je tudi žena Georgina Chapman.

K. S.