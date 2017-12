Rihanna na Barbadosu dobila svojo ulico

Po pevki so poimenovali ulico, na kateri je odrasla

2. december 2017 ob 11:32

Bridgetown - MMC RTV SLO

Prebivalci karibskega Barbadosa se lahko zdaj sprehodijo po ulici, imenovani Rihanna Drive. Zvezdnica je na to zelo ponosna, saj ji domači otok pomeni zelo veliko.

Pevko Rihanno so na njenem rodnem Barbadosu počastili na prav poseben način. V mestu Bridgetown so ulico Westbury New Road, na kateri je 29-letna zvezdnica živela v svojih otroških in mladostniških letih, preimenovali v Rihanna Drive.

Rihanno je gesta presenetila in zelo razveselila. "Westbury je več kot skupnost, mi smo družina," je Rihanna zapisala na družbenih omrežjih in se zahvalila vsem, s katerimi je imela stik v mladosti. "Hvala za vse, kar ste vlili v moje življenje," je dodala.

Na zvezdnico, ki je bila za svoje ustvarjanje med drugim nagrajena z osmimi grammyji, so prebivalci Barbadosa zelo ponosni, toliko bolj, ker se tudi po tem, ko je dosegla svetovno slavo, rada vrača na domači otok.

