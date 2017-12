Ronaldo kraljuje na družbenem omrežju Instagram – več sledilcev ima le Selena Gomez

Letos je pridobil največ novih sledilcev

2. december 2017 ob 13:45

Los Angeles - MMC RTV SLO, Reuters

Cristiano Ronaldo je s svojimi letošnjimi objavami na družbenem omrežju Instagram pridobil 33 milijonov novih sledilcev. Največ pozornosti so deležne fotografije njegovega družinskega življenja.



Portugalski nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo, ki ga je Forbes označil za najbolje plačanega nogometaša – letos naj bi zaslužil 78 milijonov evrov –, milijone šteje tudi na družbenem omrežju Instagram. V letošnjem letu je število njegovih sledilcev zraslo na 116 milijonov, kar ga je s šestega dvignilo na drugo mesto med posamezniki z največ sledilci na tej platformi.

Prvi zvezdnik Real Madrida na svojem profilu redno deli fotografije in videoposnetke z nogometnih zelenic in utrinke iz zasebnega življenja. Najpriljubljenejše objave 32-letnega Ronalda so tiste, na katerih se pojavlja skupaj s svojo družino. Junijska fotografija, s katero je nogometaš sporočil, da je postal oče dvojčkoma, je prejela več kot 8 milijonov všečkov. Še več pozornosti je bila deležna novembrska objava fotografije, na kateri je Ronaldo poziral skupaj s partnerko Georgino Rodriguez in njuno novorojeno hčerko – fotografija je všečkalo več kot 11 milijonov ljudi.

Na prvem mestu lestvice posameznikov z največ Instagram sledilci tudi letos ostaja ameriška pevka Selena Gomez, ki jo spremlja 130 milijonov ljudi – v letošnjem letu se je njeni bazi sledilcev pridružilo 27 milijonov uporabnikov Instagrama. Taylor Swift, ki je lani zasedala drugo mesto, je letos zdrsnila na šesto mesto. Od tretjega do petega mesta so se razvrstile Ariana Grande (115 milijonov), Beyoncé (108 milijonov) in zvezdnica resničnostnih šovov Kim Kardashian (104 milijone), ki so ta mesta zasedale že lani. Pevka Beyoncé se lahko pohvali tudi z najbolj všečkano objavo leta. Fotografija, s katero je naznanila svojo nosečnost, je prejela več kot 11,1 milijona všečkov.

Podatki, pridobljeni v obdobju med 1. januarjem in 17. novembrom, razkrivajo, da med mesti na Instagramu kraljuje New York, v konkurenci posameznih lokacij pa je bilo največ fotografij posnetih v kalifornijskem Disneylandu.

Instagram, ki je v lasti Facebooka, aktivno uporablja 500 milijonov ljudi na dan, platforma pa omogoča objavljanje fotografij, videoposnetkov in t. i. zgodb, ki z družbenega omrežja izginejo 24 ur po objavi.

A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Nov 12, 2017 at 12:19pm PST

A post shared by Beyoncé (@beyonce) on Feb 1, 2017 at 10:39am PST

M. Z.