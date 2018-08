Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Brazilski časniki so maja poročali, da se Ronaldo zanima za nakup španskega prvoligaša Valladolid. Foto: Reuters Dodaj v

Ronaldo zaradi hude oblike gripe na Ibizi pristal v bolnišnici

Trikratni najboljši nogometaš sveta po izboru Fife

15. avgust 2018 ob 08:57

Zdaj že športno upokojeni brazilski nogometni napadalec Ronaldo je po štirih dneh zapustil bolnišnico na Ibizi, potem ko je zaradi težke oblike gripe moral poiskati zdravniško pomoč.

"Pozdravljeni vsi! Po nekaj dneh v bolnišnici sem že doma. Hvala vsem za ljubezen in skrb, hvala zdravnikom in sestram, ki so skrbeli zame, in moji ljubezni Celini Locks, da je bila ves čas ob meni," je tvitnil ob fotografiji, na kateri se na široko smeji. "Pred nami je čudovita sezona z na tone dobrega nogometa in presenečenj," je dodal brazilski zvezdnik.

V torek so iz bolnišnice sporočili, da je nogometni zvezdnik zapustil kliniko skozi stranski vhod in se s tem uspešno izognil gruči čakajočih novinarjev.

Sprva so mislili, da ima pljučnico

Trikratni najboljši nogometaš sveta po izboru Fife (1996, 1997, 2002) je zaradi gripe končal na kliniki. To je sam sporočil v nedeljo, potem ko so ga v petek urgentno odpeljali v bolnišnico.

Tamkajšnji časnik Diario de Ibiza je poročal, da so nekdanjega zvezdnika Barcelone in Real Madrida sprva prepeljali na intenzivno nego zaradi pljučnice, preden so ga nato premestili na zasebno kliniko.

Enainštiridesetletnik, ki se je upokojil leta 2011, redno obiskuje Ibizo, kjer ima tudi hišo.

Ronaldo je prvič za Brazilijo nastopil kot 17-letnik, nato pa je v dresu Selecaa na 97 nastopih dosegel 62 golov, vključno z obema zadetkoma v finalu svetovnega prvenstva 2002, s katerima je Brazilija premagala Nemčijo.

Oi pessoal! Já to em casa depois de alguns dias na clínica. Obrigado a todos pelos comentários carinhosos e energia positiva! Mt obrigado tbm à equipe de médicos e enfermeiros. Agora vamos focar no futebol! Essa temporada vai ser incrível e promete mts novidades. pic.twitter.com/8gRds2iFaU — Ronaldo Nazário (@Ronaldo) August 14, 2018

A. P. J.