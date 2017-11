Rowan Atkinson, gospod Fižolček, bo pri 63 letih še tretjič oče

To bo njegov prvi otrok z Louise Ford

12. november 2017 ob 13:42

London - MMC RTV SLO

Britanski komik Rowan Atkinson, ki ga je lik gospoda Beana v 90. letih prejšnjega stoletja izstrelil med zvezde, bo še tretjič postal oče. Novega otroka pričakuje s svojo skoraj trideset let mlajšo partnerko Louise Ford.

To bo prvi skupni otrok za Atkinsona in Fordovo. Britanec, ki bo 6. januarja dopolnil 63 let, ima iz prejšnjih zakonov 23 let starega sina Bena in 21 let staro hčerko Lily. S 33-letno Fordovo, ki v komediji The Windsors upodablja vojvodino Cambriško, se je začel sestajati leta 2014.

Spoznala sta se pred petimi leti, ko sta skupaj nastopala v komediji na West Endu z naslovom Quatermaine's Terms. "Rowan in Louise sta presrečna in komaj čakata na novo pošiljko," je dejal vir za The Sunday People.

Novica prihaja dober mesec za tem, ko je Atkinsova hčerka naznanila, da se je odločila opustiti očetov priimek. 21-letnica, ki se je pred dvema letoma prvič preizkusila kot burleskna plesalka, je prevzela srednje ime njene mame Sunetre Sastry, od katere se je Atkinson ločil leta 2015.

Lily se je pred časom umaknila z družbenih omrežij in izbrisala z njih vse svoje fotografije. Tako so se pojavila ugibanja, ali želi 21-letnica samo izbrisati vse sledi, ki bi jo lahko povezovale z njenim očetom. "Upam, da se nista sprla z očetom. Ločitev je bila zelo težka za celo družino," je še dodal vir.

Atkinson se je od 55-letne Sastryjeve ločil po 24 letih zakonskega življenja - takrat so se pojavila namigovanja, da zaradi druge ženske v njegovem življenju. Po ločitvi pa se je s Fordovo preselil v svojo kočo na severu Londona.

K. K.