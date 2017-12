Russell Simmons pod plazom obtožb o posilstvih – primer preiskuje tudi policija

Slavni producent trdi, da je nedolžen

15. december 2017 ob 19:12

New York - MMC RTV SLO

New York Times je objavil pričevanja treh žensk, ki glasbenega producenta Russlla Simmonsa obtožujejo posilstva. Simmons obtožbe odločno zanika, preiskavo pa je odprla tudi policija.

Ameriški časopis New York Times je obtožbe objavil v sredo, nanašajo pa se na dogodke iz osemdesetih in devetdesetih let prejšnjega stoletja. Ena od žensk, Drew Dixon, trdi, da jo je vplivni glasbeni producent Russell Simmons posilil leta 1995 v svojem newyorškem stanovanju. V tistem času je bila zaposlena v glasbeni založbi Def Jam Recordins, ki jo je Simmons soustanovil leta 1984.

Drew Dixon, ki je bila takrat stara 24 let, je kmalu po spolnem napadu dala odpoved. Simmons je prek odvetnika Brada Rosea sporočil, da se je z Drew Dixon takrat sicer zapletel v incident, vendar naj z njo nikoli ne bi imel spolnega odnosa.

Druga ženska, Tina Baker, trdi, da jo je Simmons posilil v zgodnjih devetdesetih letih, ko je bil njen glasbeni zastopnik. "Po tem nisem pela skoraj eno leto," je izjavila za New York Times. Simmonsov odvetnik je za Times povedal, da glasbeni mogul "nima v spominu nobenega takšnega stika z gospo Baker".

Za ameriški časopis je spregovorila tudi glasbena novinarka Toni Sallie, ki se je s Simmonsom videvala krajše obdobje leta 1987. Leto pozneje naj bi jo Simmons povabil na zabavo, ki jo je priredil v svojem stanovanju na Manhattnu. Kot je povedala, se je izkazalo, da je bila na "zabavo" povabljena samo ona. Simmons naj bi jo odvedel v spalnico, jo porinil na posteljo in posilil. "Prerivala sva se, rekla sem mu ne," je povedala. Odvetnik Rose je potrdil, da sta bila Simmons in Sallie nekaj časa par, obtožbe o tem, da bi se zgodil kakršenkoli spolni napad na novinarko, pa je odločno zanikal.

Skupno spregovorilo devet žensk

V vseh treh primerih so obtožbe podkrepili ljudje, ki naj bi jim žrtve o dogodkih pripovedovale takoj po tem, ko so se zgodili. New York Times je ob treh obtožbah posilstva povzel tudi pričevanje četrte ženske, Christine Moore, ki je Simmonsa obtožila neprimernega otipavanja, ki naj bi se zgodilo leta 2014 v Miamiju. O Simmonsovih spolnih zlorabah je poleg New York Timesa poročal tudi Los Angeles Times, v obeh časopisih pa je svoje izjave podalo devet žensk, od tega slavnega producenta posilstva obtožujejo štiri.

60-letni Simmons je v izjavi za javnost povedal, da so obtožbe neresnične, nesmiselne in škodljive. Ob tem je opozoril, da obtožbe še ne pomenijo, da je dejansko kriv.

Čeprav v povezavi s Simmonsom ni bila podana nobena uradnja prijava, je na podlagi obtožb preiskavo odprla tudi newyorška policija. Simmonsov odvetnik je sporočil, da njegov varovanec preiskavo podpira in da bo s policijo sodeloval, saj je prepričan, da se bodo vse obtožbe izkazale za neresnične.

M. Z.