Šest tednov porodniške mimo - Jacinda Ardern znova na čelu vlade

S hčerko se bo odpravila tudi na sedež Združenih narodov v New Yorku

6. avgust 2018 ob 12:23

Wellington - MMC RTV SLO, Reuters

Novozelandska premierka Jacinda Ardern je po šestih tednih porodniškega dopusta znova vodila sejo vladnega kabineta. Hči Neve in partner Clarke sta se z njo preselila v predsedniško palačo, spremljala jo bosta tudi na vseh potovanjih.

38-letna političarka, ki je ob pokojni pakistanski premierki Benazir Buto edina predsednica vlade, ki je rodila med mandatom, je prvorojenko Neve Te Aroha rodila 21. junija. Že januarja, ko je javnosti sporočila, da s partnerjem, voditeljem televizijskih oddaj o ribolovu Clarkom Gayfordom, pričakujeta naraščaj, je zapisala: "Jaz bom premierka in mama, Clarke pa oče, ki bo ostal doma in skrbel za otroka."

"Lahko zdaj začnemo?"

Točno tako se je tudi zgodilo. Poslanci, člani vlade in osebje je Ardernovo in njeno družino ob prihodu v parlament prisrčno pozdravilo. "Zadnjih šest tednov je bilo čudovitih ne le zaradi rojstva najine zdrave deklice, ampak zato, ker so nam vlada in Novozelandci omogočili čas, ki smo ga preživeli skupaj. Res sem vesela, da sem znova med vami. Lahko zdaj začnemo?" je premierka na kratko nagovorila ministre, nato pa so se spravili k resnemu delu.

Na vladno sejo je prišla brez Neve, a parlament je nedavno sprejel nekaj družini prijaznih ukrepov, kar pomeni, da bo Ardernova med parlamentarnimi sejami hčer lahko pestovala in z njo plavala v bazenu v stavbi parlamenta. Jacinda, Clarke in Neve so zadnje tedne preživeli v domači hiši v Aucklandu, v soboto pa so odleteli v prestolnico Wellington, kjer stoji predsedniška palača in kjer bodo bivali v času njenega mandata. Ardernova je ob prihodu v Wellington dejala, da morata s Clarkom konec tedna nujno kupiti nekaj rabljenega otroškega pohištva, s katerim bosta opremila Nevino sobo v uradni rezidenci.

"Clarke ni varuška, je starš"

Pred dnevi je novopečena družina tudi pozirala fotografom. Premierka je takrat dejala: "Zavedam se, da sem lahko zelo srečna, saj imam privilegij, da imam partnerja, ki je lahko ves čas ob meni in ki prevzema velik del skrbi za otroka. Ni varuška, je starš, prav tako kot jaz. Imamo načrt, ki bo deloval. Nisem prva ženska, ki bi opravljala več opravil hkrati. Nisem prva ženska, ki bi delala in imela otroka – cel kup žensk je, ki to počno."

Dodala je, da jo bosta partner in Neve spremljala na vseh obveznostih, ki sodijo k njeni službi – septembra bodo skupaj odpotovali tudi v New York, kjer bo imela govor na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov. "Vse se vrti okoli tega, da zadovoljiva vse hčerkine potrebe in obenem izpolnim vse svoje zadolžitve," je dodala. Neve namerava čim dlje tudi dojiti.

Tudi slovenski Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih omogoča nadomestilo v času odmora za dojenje eno uro dnevno do 18. meseca starosti otroka na podlagi potrdila specialista pediatra. Do devetega meseca starosti otroka doječi materi pripada nadomestilo v višini 1/8 vrednosti minimalne plače po Zakonu o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG), od devetega do 18. meseca starosti pa država materi plača prispevke za socialno varnost od sorazmernega dela vrednosti minimalne plače brez nadomestila po ZUTPG-ju.

A. P. J.