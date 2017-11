Shod v podporo žrtvam spolnega nasilja – na ulicah Los Angelesa pričakujejo tisoče ljudi

Organizatorji želijo debato razširiti na druga področja

12. november 2017 ob 16:36

Los Angeles - MMC RTV SLO, Reuters

Ob številnih obtožbah o spolnem nadlegovanju, ki so v zadnjem mesecu pretresale svet blišča in zabave, se v podporo žrtvam obeta velik shod.

Na današnjem losangeleškem shodu, ki bo organiziran pod oznako #MeToo (tudi jaz), organizatorji pričakujejo na tisoče žensk in moških, ki se jim zdijo dejanja nekaterih najvplivnejših ljudi iz zabavne industrije nesprejemljiva in želijo izraziti podporo njihovim žrtvam.

Dogodek je spodbudila kampanja na družbenih omrežjih, ki se je začela kmalu po tem, ko se je usul plaz obtožb o spolnem nasilju, ki sta ga s svojim prispevkom o Harveyju Weinsteinu sprožili novinarki časopisa New York Times.

Po Weinsteinu, ki naj bi bil le vrh ledene gore, so bila obtožb deležna še številna druga zveneča imena zabavne industrije, med drugimi naj bi svojo moč in vpliv izkoriščali tudi režiser Brett Ratner, igralec Kevin Spacey in komik Louis C. K.

"Debata o zlorabah v Hollywoodu se bo razširila in vključila tudi druga področja le, če se bomo za to borili! Ne bo se razširila sama od sebe," so zapisali organizatorji shoda na družbenem omrežju Facebook. Shod naj bi vrhunec dosegel na znameniti ulici Hollywood Boulevard, pred tem pa naj bi se udeleženci sprehodili tudi mimo sedeža medijske hiše CNN.

M. Z.