Sin stopil v bran mami: Brandon nad Tommyja Leeja zaradi žaljivih tvitov o Pameli

Brandon trdi, da se Tommy bori z alkoholizmom

8. marec 2018 ob 08:07

Upokojeni glasbenik Tommy Lee se je zapletel v spor s svojim sinom Brandonom, ki se je končal s fizičnim obračunom. Povod za Brandonov izbruh naj bi bila serija žaljivih tvitov, ki jih je Lee objavil o svoji nekdanji ženi in Brandonovi mami, Pameli Anderson.

V torek zjutraj je član zasedbe Mötley Crüe na Instagramu objavil svojo fotografijo, na kateri ima razbito ustnico, zraven pa pripisal: "Moje srce je strto. Svojim otrokom lahko daš vse, kar bi si lahko kdaj želeli, pa se lahko še vedno obrnejo proti tebi. Dobro opravljeno, Brandon. Čudovit sin!"

Ameriški tabloidi so hitro izbrskali, da je bila v ponedeljek zvečer na dom Tommyja Leeja poklicana policija in da v zvezi z nasilnim dejanjem preiskujejo Leejevega sina Brandona. Povod za prepir med očetom in sinom je bila očitno serija žaljivih tvitov in fotografij o Pameli Anderson, ki so bili bobnarjev odgovor na intervju igralke, ki je v pogovorni oddaji Piersa Morgana razkrila, da je bil Lee pogosto nasilen do nje.

Zlobni zapisi o Pameli

"Človek bi mislil, da bo našla kakšno drugo temo, namesto da ponavlja staro sranje. Ampak očitno se ji nič ne dogaja in potrebuje pozornost," je med drugim zapisal 55-letni Lee, kar pa je njegovega sina tako razburilo, da je planil iz svoje sobe, vdrl v očetovo in ga napadel. "Z mojo zaročenko sva ležala v postelji, ko je v sobo vdrl moj sin in me napadel. Prosil sem ga, naj zapusti hišo, nato pa me je tako močno udaril, da sem izgubil zavest. Potem pa je zbežal pred policijo. TO je resnica," je po dogodku na družbenih omrežjih zatrjeval Lee, zgodbo pa je podprla tudi njegova zaročenka 31-letna Brittany Furlan, ki je ob tem dodala še, da jo je zaskrbelo, ker ve, da ima Brandon v svoji sobi tudi orožje.

Leejev boj z alkoholizmom

Zgodba, ki jo je prek svojih predstavnikov javnosti sporočil 21-letni Brandon, pa je malo drugačna - očeta naj bi udaril v samoobrambi, saj se je ta močno razburil, ko ga je Brandon pozval, naj umakne zapise o Pameli. "Dogodki zadnjih dni so posledica očetovega alkoholizma. Že nekaj časa se z vso močjo trudim organizirati intervencijo in obžalujem, da mi to ni uspelo. Upal sem, da bo očetova pot k treznosti in okrevanju ostala v krogu družine, a zaradi njegovih obtožb na družbenih omrežjih sem prisiljen spregovoriti. Od dogodka sem sodeloval s policijo in bom še naprej. Kljub vsemu ljubim svojega očeta in ga želim videti treznega, srečnega in zdravega," je zapisal.

Na izjavo se je Tommy Lee zelo hitro odzval - kje drugje kot na družbenih omrežjih: "Še nikoli nisem bil srečnejši. Tu in tam kaj spijem, ampak samo zato, ker sem upokojen in ker uživam v svojem življenju. Delal sem več kot 30 let, zato si zaslužim," je zapisal nekdanji glasbenik, sinu pa neprizanesljivo sporočil še: "Le kakšna intervencija, dokler si živel pri meni, si komaj kaj spregovoril z mano. Samo kriješ si hrbet!" Na policiji o podrobnostih incidenta sicer molčijo, ukrepali bodo, ko bo končana preiskava.

Burna zveza že od vsega začetka

Nekdanja Playboyeva zajčica in zvezdnica serije Obalna straža Pamela Anderson ter bobnar zasedbe Mötley Crüe sta se spoznala leta 1994, že na prvem zmenku "skočila" na izlet v Mehiko in se štiri dni pozneje vrnila poročena. Na medenih tednih je nastal tudi znameniti vroči posnetek. Leta 1996 se jima je rodil prvorojenec Brandon, leto in pol pozneje pa še Dylan, nato pa se je njun odnos začel krhati, dokler ni zaradi fizičnega in verbalnega nasilja dokončno razpadel po nekem pretepu, ko je Pameli prekipelo in je poklicala policijo.

Lee je bil zaradi nasilja v družini obsojen na šest mesecev zapora, s Pamelo pa sta se uradno razšla, a sta sinova "kot družina" vzgajala skupaj vse do leta 2006, ko se je Pamela zapletla najprej s Kidom Rockom, nato pa še z Rickom Salomonom. Od leta 2008 do 2010 sta Lee in Andersonova znova živela skupaj, nato pa si dokončno pomahala v slovo.

