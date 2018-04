Skrivna poroka Richarda Gera - pri 68 letih v zakon s pol mlajšim dekletom

Slavje s sorodniki in prijatelji šele pride na vrsto

24. april 2018 ob 21:06

New York - MMC RTV SLO

Hollywoodski zvezdnik Richard Gere se je še tretjič sprehodil do oltarja, veselo novico pa je skril pred javnostjo.

Večno zvestobo je obljubil 35-letni Španki Alejandri Silva, s katero se je začel sestajati leta 2014. Podrobnosti o poroki niso znane, prijatelj para je tabloidom razkril le, da se je ta zgodila na začetku aprila, 6. maja pa nameravata mladoporočenca zakon proslaviti še s sorodniki in prijatelji.

To je za igralca tretji zakon, med letoma 1991 in 1995 je bil poročen s supermanekenko Cindy Crawford, leta 2002 pa se je poročil z igralko Carey Lowell, materjo njegovega sina edinca - Homer je zdaj dopolnil 17 let.

Alejandra, sicer hčerka nekdanjega podpredsednika nogometnega kluba Real Madrid Ignacia Silve, pa je bila pred Gerom poročena z Govindom Friedlandom, s katerim imata petletnega sina Alberta.

Zaljubljena do ušes

Richard in Alejandra delita strast do potovanj in humanitarnega dela, pa tudi naklonjenost drug do drugega. "Našel sem mir in srečo, po katerih sem vedno hrepenel," je dejal zvezdnik filma Čedno dekle. "Bila sem nekoliko izgubljena, ko sem ga spoznala, pa je moje življenje dobilo smisel. Čutila sem, da mi je pokazal mojo pravo pot," pa pravi njegova srčna izbranka.

Njuna ljubezen je preživela tudi zvezo na daljavo, saj je Alejandra s svojim sinom sprva živela v Madridu, zdaj pa sta oba srečna v New Yorku.

T. H.