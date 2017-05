Skrivnostni kopilot: Je tudi vas morda peljal nizozemski kralj?

Poleti se bo učil pilotirati boeinga

17. maj 2017 ob 18:42

Haag - MMC RTV SLO

Nizozemski kralj Viljem Aleksander je po več kot dveh desetletjih razkril skrbno varovano skrivnost - najmanj dvakrat na mesec kot kopilot sede v kabino potniškega letala.

Čeprav so njegovi sodržavljani vedeli, da je - vsaj do prevzema prestola - občasno kopilotiral letala (predvsem fokkerje) zato, da mu ne bi potekla pilotska licenca, pa se jim niti sanjalo ni, da Viljem Aleksander najmanj dvakrat na mesec na skrivaj sede v pilotsko kabino Fokkerja 70. Večinoma je kopilotiral na državniških poletih, občasno pa tudi na potniški liniji domačega prevoznika KLM Cityhopper (ta povezuje Nizozemsko , ki prav tako še uporablja omenjeno letalo, je razkril v pogovoru za nizozemski časnik De Telegraaf.

Nihče ga ni prepoznal

Zanimivo je sicer, da ga na poletih ni nikoli nihče prepoznal, saj je kraljeva družina na Nizozemskem načeloma precej priljubljena. A ker se ni nikoli predstavljal z imenom, kadar je nagovarjal potnike, in ker je vedno nosil pilotsko uniformo, vključno s kapo, je kar 21 let na različnih poletih užival v anonimnosti - in v pilotiranju, ki je že o nekdaj njegova strast, je poudaril.

Pri skrivanju identitete mu je prav prišlo tudi pravilo, uvedeno po slovitem napadu 11. septembra 2001, po katerem potnikom ni dovoljen vstop ali vpogled v pilotsko kabino, je še povedal v pogovoru za omenjeni časnik. Ob tem je dodal, da bo KLM Cityhopper svojega fokkerja kmalu zamenjal z boeingom 737, zato ga prihajajoče poletje čaka usposabljanje za upravljanje s tem letalom.

Želi si letetli dlje in z večjim letalom

"Letenje se mi zdi preprosto fantastično," je poudaril in dodal: "Poleg tega se veselim možnosti, da bi lahko nekoč letel še na kakšno drugo, bolj oddaljeno destinacijo, z večjim letalom in več potniki. To je moja prava motivacija za usposabljanje na 737." Sam na letenje sicer gleda kot na obliko sproščanja, pomembno se mu zdi, da ima ob zahtevni "službi" takšen hobi, ki od njega zahteva toliko zbranosti, da nima časa misliti na nič drugega kot na letenje: "Ko si na letalu, si odgovoren zanj, za potnike in osebje na krovu. Ko vzletiš, moraš svoje težave pustiti na tleh. Kar pomeni, da se lahko od njih zares "odklopiš" in se posvetiš samo temu."

Piloti modre krvi

Viljem Aleksander sicer ni edina kronana glava, ki uživa v letenju. Nedavno upokojeni britanski princ Filip (mož kraljice Elizabete II.) je bil namreč v mladosti član kraljevih letalskih sil, ko je žena sedla na prestol, pa je pilotiral le še ljubiteljsko in ob posebnih priložnostih. Tradicijo sta delno nadaljevala njegova vnuka William in Harry - prvi je bil do nedavnega pilot RAF-a v enoti za nujno medicinsko pomoč, drugi pa pilotira vojaški helikopter.

Svoje ljubezni do letenja ne skriva niti brunejski sultan Hassanal Bolkiah, ki pogosto sam uprtavlja s svojim letalom boeing 747, izučen pilot pa je tudi jordanski kralj Abdullah, piše BBC.

Že drug intervju, v katerem razkriva zasebnost, v slabem mesecu

Nizozemski kralj je svoje državljane s podobno osebnim intervjujem, v katerem je opisoval tako odnos z ženo in hčerkami kot bolečino ob izgubi brata Frisa, presenetil že pred tedni - na predvečer svojega rojstnega dne (srečal je abrahama) je svojo zasebnost prvič v življenju razkrival na tamkajšnji nacionalni televiziji.

T. K. B.