Sophia Bush serijo Chicago PD zapustila zaradi spolne zlorabe

Pogodbo je podpisala za sedem let

12. december 2018 ob 21:32

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ameriška igralka Sophia Bush je razkrila, da je maja 2017 po štirih sezonah televizijsko serijo Chicago PD zapustila zaradi spolnega nadlegovanja.

Oboževalci serije so se že več kot eno leto spraševali, zakaj je imela uspešna igralka po štirih sezonah dovolj, zdaj pa je v pogovoru z Daxom Shepardom v podkastu razkrila, da je imelo snemanje negativen vpliv na njeno fizično in psihično zdravje.

Sprva sta govorila o seriji One Tree Hill, po kateri je Busheva tudi najbolj znana, in o odprtem pismu, ki ga je lani ženski del ekipe naslovil na ustvarjalca serije Marka Schwahna in ga obtožil spolnega nadlegovanja. "Takrat je bila naša izkušnja neprijetna, a naš vodja, ki ni bil dober človek, je živel v Los Angelesu," je razložila. "Osemdeset odstotkov časa smo se na snemanju zabavale, negativna izkušnja je bila tako prisotna zgolj takrat, ko je na obisk prišel on."

A njena izkušnja na snemanju serije Chicago PD je bila neprimerljivo slabša. "Izgubiš se, ko te nekdo napade v sobi, polni ljudi, in čisto vsak človek pogleda stran, v tla, proti stropu in ti si edina ženska v sobi, kjer je polno moških, ki so dvakrat večji od tebe, ne naredijo pa ničesar."

O sami zlorabi ni dejala nič več, je pa spregovorila o tem, kako težavno je bilo zapustiti snemalno ekipo po štirih letih, saj je na začetku pogodbo podpisala za sedem let. "Vsi so mi rekli, da nikakor ne morem oditi."

"Zato sem jim rekla, da mi lahko dajo priložnost, da snemanje zapustim potihoma in po lastnih pogojih, ali pa me postavijo v položaj, kjer vložim tožbo proti celotni televizijski hiši, hkrati pa še napišem odprto pismo za The New York Times in tam celotno stvar razložim."

Svojo izkušnjo s Chicago PD-jem je za konec opisala, kot bi bila popolnoma gola, poškodovana in krvava sredi Times Squara, kjer bi kričala, kolikor bi le lahko, a nihče ne bi vprašal, ali ji lahko pomaga, še poroča USA Today.

Poleg spolne zlorabe je omenila še, da so morali igralci pogosto snemati v ekstremnih vremenskih razmerah, ki jih je Busheva opisala kot nečloveške, zaradi katerih so tudi zelo pogosto zbolevali.

P. B.