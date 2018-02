Stephen Fry je zbolel za rakom prostate

O bolezni je spregovoril v videoposnetku

23. februar 2018 ob 14:38

London - MMC RTV SLO

Televizijski legendi, komiku in aktivistu Stephanu Fryju so diagnosticirali raka prostate. Žalostno novico je ikonični Fry javnosti razkril v videoposnetku, ki ga je objavil v svojem spletnem dnevniku.

Fry se je z boleznijo začel boriti decembra lani, o njej pa je bil pripravljen spregovoriti po tem, ko je prestal operacijo, pri kateri so mu prostato odstranili.

"Ko sem izvedel, da imam raka, si te novice nisem mogel izbiti iz glave niti za sekundo, saj sem bil vsa leta prepričan, da se mi taka nesreča ne more pripetiti," je povedal v videoposnetku in dodal, da upa, da je bolezni ozdravljen in da se ne bo ponovila. "V tem trenutku zares uživam življenje in upam, da mi je namenjenih še nekaj let," je še poudaril.

Fry, ki o svoji istospolni usmerjenosti odkrito govori že leta, je nekaj besed namenil tudi svojemu možu Elliotu. Zahvalil se mu je za vso podporo.

Videoposnetek je Fry objavil tudi na družbenem omrežju Twitter, kjer je zapisal: "Zadnja dva mesca sem bil na nepričakovani pustolovščini. Žal o tem do zdaj nisem bil zmožen spregovoriti."

