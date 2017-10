Temačna zgodba Joni Mitchell iz razmerja, ki jo je spravilo na rob

V težavni zvezi je vztrajala tri leta

27. oktober 2017 ob 21:33

Los Angeles - MMC RTV SLO

Folk-rockovksa ikona Joni Mitchell je spregovorila o težavnih dneh, ko se je sestajala z džezovskim bobnarjem Donom Aliasom, ki jo je pretepal in zlorabljal.

73-letnica je o svojem okrutnem razmerju z Aliasom spregovorila v biografiji, pod katero se podpisuje David Yaffa, Joni, Reckless Daughter. "Don je bil neverjetno ljubosumen in me je pretepal," je priznala Mitchellova. "Mislil je, da ga varam. Vse to si je izmišljeval. Morda zato, ker je bil ves čas na turneji. Precej me je pretepal."

Mitchellova se je z Aliasom sestajala med letoma 1977 in 1980. Potem ko se je prvič znesel nad pevko, se je par za nekaj časa razšel. Toda glasbenica, ki se jo številni spominjajo po skladbi Both Sides (ki so jo pred časom priredili Perpetuum Jazzile in z njo vstopili v boj za nominacijo za grammyja), se je vrnila k bobnarju. "K temu je nagovarjal vse moje prijatelje," se je spominjala Mitchellova.

Drugič se je Alias spravil nad njo po neki večerji pri nekdanjem ljubimcu Mitchellove, prav tako bobnarju, Johnu Guerinu. "Ko sva prišla domov, me je spet pretepel," se je spominjala glasbenica. Toda z njim je vztrajala, dokler je ni ponudil trobentaču Milesu Davisu. "Don ni ostal, da bi me ščitil. Miles je bil pod vplivom kokaina ... in mislila sem si: 'O, moj Bog!' Davis je planil nadme ... Skočila sem s kavča. On pa je planil s svojimi rokami in me zagrabil za gleženj," se je spominjala Mitchellova.

Toda Davis je omedlel, zato je Mitchellova lahko pobegnila. Glasbenica je zapustila bobnarja (ki je umrl leta 2006), ko se je tretjič spravil nadnjo med njunim počitnikovanjem na St. Martinu, kjer je bila hitrejša od njega v teku po plaži. "Konec je," je zakričala. "Nikoli več se ne boš spravil nadme. Ne znaš se obvladati."

Dolgi seznam ljubimcev

Po Aliasu so jo mediji povezovali še z Glennom Freyem, Johnom Guerinom, Waynom Perkinsom, Jacksonom Brownom, Warrenom Beattyjem, Jamesom Taylorjem, Grahamom Nashem, Leonardom Cohenom, Davidom Crosbyjem, Bradom Macmathom in JD Suntherjem.

Mitchellova se je leta 2014 umaknila iz javnosti. Dobitnica osmih grammyjev ima redko in neozdravljivo kožno bolezen - morgellonov sindrom oziroma bolezen, kjer ima bolnik občutek, da mu pod kožo nekaj leze, ga grize in ščipa, to pa spremljajo rdeče, boleče zaplate kože in pojav vlaken pod kožo.

K. K.