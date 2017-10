Temna plat Playboya - umor zajčice Dorothy Stratten

Ob smrti Hugha Hefnerja

1. oktober 2017 ob 12:30

Los Angeles - MMC RTV SLO

Hugh Hefner je žaloval v zeleni svileni pižami. Ena od njegovih najobetavnejših zajčic, 20-letna Dorothy Stratten, je bila ravno umorjena, Hefner pa je novinarki Village Voicea Teresi Carpenter ponudil redek vpogled v svojo zasebnost.

Po tem, ko je 14. avgusta 1980 Strattenovo ustrelil v obraz njen odtujeni soprog, je Hefner podal hladno izjavo za medije, nato pa se zaprl za štiri stene. V svoji prepoznavni svileni pižami je bil videti otožen, Carpenterjeva pa je vse skupaj opisala kot "neskladen prizor žalujočega uživača".

V svojem članku "Smrt zajčice", ki je bil nagrajen s Pulitzerjevo nagrado, je pisala tudi o globljem pomenu smrti Strattenove za Hefnerja, ki je imel kar nekaj težav, ko je skušal iz svojih zajčic narediti zvezde, Strattenova pa se je zdela tista, ki bi lahko naredila potreben preskok.

"Nekaj bridkega je na Hefnerju, gospodarju imperija, zgrajenem na intimnih aktih, ki pa na filmskem traku tem razkošnim oblinam ne more vdihniti življenja," je zapisala Carpenterjeva. "Njegova glavna skrb je zdaj upravljanje z zajčicami. A z vsemi temi lepimi ženskami na razpolago, nima niti ene Marion Davies, ki bi si jo lahko lastil. Dorothy je razkrila to njegovo koprnenje, to šibkost ega, kot je tudi razkrila najbolj patetično plat narave svojega soproga - njegove skomine po terni. Hefner je bil preprosto bolj uglajen."

Je bil kriv playboyski življenjski slog?

Ob vseh vrhuncih in blestečih trenutkih življenja Hugha Hefnerja, ki je v sredo umrl v starosti 91 let, je brutalni umor Strattenove ostajal temna senca, ki je nad njim visela še leta. Tudi za svojo kap leta 1985 je krivil obtožbe filmskega producenta Petra Bogdanovicha, ki je Strattenovo spoznal v Playboyevi graščini in se vanjo zaljubil. V biografiji Strattenove je Bogdanovich za njeno smrt okrivil Hefnerja in playboyski življenjski slog, ki naj bi k tragediji korenito doprinesla.

"Če bi se moral soočiti z lastno odgovornostjo, se tega ne da ignorirati. Ni bila sposobna prenesti nerafinirane profesionalne mašinerije Playboyeve seks tovarne, nevztrajnih prizadevanj njenega ustanovitelja, da bi jo popeljal v svoj lastni predalček, ne glede na to, kaj si je želela ona," je zapisal Bogdanovich o Hefnerju v knjigi "Umor samoroga: Dorothy Stratten".

"Včasih sem pred spanjem jokala," je zapisala Strattenova o življenju v Playboyevi graščini v svoji 16 strani dolgi knjižici spominov, objavljeni po njeni smrti. "Kar naenkrat je v moje življenje začelo vstopati veliko moških in veliko moških si me je želelo. Nikoli niso bili nasilni, a že same besede imajo lahko veliko moč - še posebej za zmedeno dekletce."

Usodni Snider

Moški, prek katerega je Strattenova pritegnila pozornost Hefnerja, in ki je dekle nazadnje ubil, je bil Paul Snider. Dorothy Hoogstraten, kot je bilo pravo ime Strattenove, je kot najstnica delala v Dairy Queenu, ko je spoznala devet let starejšega Sniderja, izkušenega osvajalca deklet. Vozil je corvetto, kupoval ji je nakit, kuhal ji je večerje in ji govoril, kako lepa je. Nazadnje jo je prepričal, da posname nekaj golih fotografij, ki jih je poslal na Playboy. Kmalu za tem se je Strattenova prvič usedla na letalo in poletela v Los Angeles, kjer je postala del Playboyeve družine.

Avgusta 1979 je postala zajčica meseca, leta 1980 pa zajčica leta. V tistem času jo je Snider zaprosil za roko, ona pa se ni morala odločiti, ali naj pristane ali ne. Hefner, ki se je imel za nekakšen očetovski lik lepe mladenke, je imel resne pomisleke. "Rekel sem ji, da je na njem nekaj zvodniškega," je dejal Hefner v intervjuju s Carpenterjevo.

"Raketa na luno"

Kljub določenim zadržkom sta se 1. junija 1979 Snider in Strattenova poročila, njena kariera pa se je strmo vzpenjala. Dobivala je ponudbe za serije in filme, zaigrala je v epizodah Fantasy Islanda in Bucka Rogersa ter imela večjo vlogo v filmu Galaxina, ki so ga kritiki sicer raztrgali, a Dorothyjina zvezda je žarela vse močneje.

V goste v svojo pogovorno oddajo jo je povabil legendarni Johnny Carson, največji prodor pa ji je uspel, ko ji je Bogdanovich dal vlogo v svoji komediji Vsi so se smejali ob boku Audrey Hepburn. Snemanje je potekalo v New Yorku in kmalu se je med režiserjem in Strattenovo vnela iskrica. Preselila se je v njegov hotelski apartma, ob vrnitvi v Kalifornijo pa ga je obiskovala na njegovem domu na Bel Airu.

Snider, ki je Dorothy opisoval kot svojo "raketo na luno", je opazil, da njegova žena postaja vse bolj odmaknjena, zato je najel zasebnega detektiva in kupil pištolo. 14. avgusta 1980 so Sniderjeva in Strattenovo našli gola in mrtva v njegovem domu. Snider je ženo najprej posilil, jo nato ubil, nato pa ustrelil še sebe. Ko je Hefner izvedel, je poklical Bogdanovicha in mu sporočil novico.

Še en kliše dekleta iz malega mesta?

Na intervju s Carpenterjevo je Hefner pristal, ker kot je dejal, "obstaja v javnosti tendenca, da take stvari padejo pod klasični kliše dekleta iz majhnega mesta, ki pride v Playboy, v Hollywood in zaživi življenje na prehitevalnem pasu, kar naj bi bilo nekako povezano z njeno smrtjo". "A to ni tisto, kar se je res zgodilo. Velik bolnik je videl, kako mu njegovo sredstvo zaslužka in njegova povezava z močjo polzi iz rok. In zaradi tega jo je ubil."

Bogdanovich, ki je bil pred tem v zvezi z igralko Cybill Shepherd, je po smrti Strattenove v izjavi za javnost dekle označil za "lepotico v vsakem možnem oziru" in dejal, da sta se nameravala poročiti takoj, ko bi se ona ločila. "Dorothy je na svet gledala z ljubeznijo in je verjela, da so vsi ljudje po naravi dobri. Motila se je, a take napake so med najbolj velikodušnimi in plemenitimi, kar jih lahko storimo."

Kasneje, ko je Hefnerja kritiziral zaradi njene smrti, ga je obtožil tudi, da se je Strattenovi vsilil. "Založnik Playboya ali ne, jaz sem zelo sramežljiv moški. In ženski se ne bi mogel vsiliti, psihološko ali fizično, nič boj kot človek na luni," je zatrdil Hefner, ki je kasneje na tiskovni konferenci Bogdanovicha obtožil za stres, zaradi katerega je utrpel srčni napad.

Ob tem je Bogdanovicha obtožil, da je zapeljal mlajšo sestro Strattenove Louise, ki je bila v času sestrine smrti stara komaj 12 let, kot nekakšen "patološki nadomestek" ženske, ki jo je izgubil. Louise Stratten je zaradi te izjave proti Hefnerju vložila tožbo zaradi obrekovanja, ki je bila kasneje ovržena. Leta 1989, ko je bila ona stara 20 let, Bogdanovich pa 50, sta se poročila, 12 let kasneje pa sta se ločila.

K. S., (po Washington Postu)