Težave z zakonom ene izmed Weinsteinovih žrtev

Igralka je po plačilu varščine že na prostosti

15. november 2017 ob 17:37

Los Angeles - MMC RTV SLO

Zvezdnica serije Čarovnice in ena izmed žrtev producenta Harveyja Weinsteina Rose McGowan se je predala policiji, potem ko je ta izdala nalog za aretacijo zaradi posedovanja nedovoljenih snovi.

Za 44-letno igralko je policija v Washingtonu nalog za aretacijo izdala že februarja, je poročala tiskovna agencija AP. Hkrati je sprožila preiskavo, potem ko so med njenimi osebnimi stvarmi na mednarodnem letališču Dulles našli sledi nedovoljene snovi, za katero se je pozneje izkazalo, da gre za kokain.

Predstavnik za stike z javnostjo policije Rob Yigling je takrat izjavil, da stvari po mnenju preiskovalcev pripadajo McGowanovi. "Naša policija je poskušala priti v stik z McGowanovo, da bi ji jo pripeljali na sodišče, kjer bi lahko odgovarjala na obtožbe," je dejal Yigling.

O svojih težavah z zakonom je namignila kar igralka sama, ko se je oglasila na družbenem omrežju Twitter. 44-letnica je dejala, da je vse to način, "kako jo želijo utišati". "Ali me poskušajo utišati? To je nalog za aretacijo, ki so ga izdali v Virginiji. Kakšna velika neumnost," je tvitnila igralka.

Na koncu se je igralka sama pojavila na policiji, toda na koncu so jo izpustili, ko je plačala varščino 5.000 ameriških dolarjev (kar znese okoli 4.200 evrov). Hkrati pa se je izrekla za nedolžno.

Igralka se je po obtožbi Weinsteina, da jo je spolno zlorabil v preteklosti, znašla na naslovnicah svetovnih medijev. Med drugim je razkrila, da je Weinstein ni samo spolno nadlegoval, ampak tudi posilil.

Prek drugih spletnih kanalov je javnost opozorila, da "so na delu temačne sile", ki ji skušajo vzeti glas, obenem pa pozvala svoje podpornike, naj ji sledijo in toliko časa pritiskajo na Twitter, na družbo, na Hollywood, da bodo pripravljeni poslušati ženske, ki so bile žrtve spolnega nasilja, ter da bodo spremenili odnos do njih in se ne bodo več vedli, kot da so njihova lastnina.

K. K.