Tretji otrok Williama in Kate bo na svet prijokal aprila

Par že ima dva otroka, Georgea in Charlotte

17. oktober 2017 ob 17:15

London - MMC RTV SLO

Vojvoda in vojvodinja Cambriška svojega tretjega otroka pričakujeta aprila, so mesec in pol po potrditvi nosečnosti sporočili iz Kensingtonske palače.

"Vojvoda in vojvodinja Cambriška z veseljem potrjujeta, da aprila 2018 pričakujeta otroka," so na kratko zapisali v palači. Že 4. septembra so sicer z uradnega sedeža para sporočili, da "njuni visokosti vojvoda in vojvodinja Cambriška z veseljem oznanjata, da vojvodinja pričakuje tretjega otroka", z oznanilom pa so bili - tako kot pri prejšnjih dveh Katinih nosečnostih - prisiljeni pohiteti, saj vojvodinjo znova muči huda nosečniška slabost.

Več kot mesec je tako Kate preživela za zidovi Kensingtonske palače, izpustiti je morala tudi prvorojenčev prvi šolski dan, saj je trpela za hiperemezo, hudo obliko nosečniške slabosti, zaradi katere ni zmogla opravljati svojih kraljevskih dolžnosti. Zdaj, ko sta vojvoda in vojvodinja Cambriška tudi uradno oznanila predvideni datum (oziroma mesec) poroda, tako kaže, da je njena nosečnost že presegla magičnih 12 tednov, ko mine največja nevarnost prezgodnjega končanja nosečnosti in novico bodoči starši navadno sporočijo okolici.

Prvič v javnosti 11. oktobra

Že prejšnji teden se je Kate prvič pojavila v javnosti, ko je skupaj z možem Williamom in svakom Harryjem gostila sprejem ob svetovnem dnevu duševnega zdravja. Gre za temo, ki sta jo zakonca Cambridge postavila v ospredje svojega dobrodelnega delovanja, zato ni presenetljivo, da je Kate "stisnila zobe" in se sprejema udeležila kljub slabšemu počutju. "Vojvodinjino stanje se izboljšuje, a še vedno trpi za hiperemezo. Kljub vsemu pa je vesela, da je lahko nocoj tukaj," je takrat predstavnikom sedme sile dejal neki njen pomočnik, ki pa je želel ostati neimenovan.

Očitno se tako Kate še vedno ne počuti najbolje, saj sta z Williamom tudi prestavila že napovedano uradno potovanje na Norveško in Švedsko. Tja bi namreč morala odpotovati prihodnji mesec, a bosta skandinavski državi obiskala šele na začetku prihodnjega leta, William pa bo novembra sam obiskal Finsko, saj takrat država praznuje svojo stoletnico in obiska ob praznovanju ne bi bilo smiselno prestavljati, so predtem pojasnili v Buckinghamski palači.

Kot je znano, bo to za par tretji otrok. Prvorojenec George, se je rodil 22. julija 2013, Charlotte pa je na svet prijokala maja 2015.

T. K. B.