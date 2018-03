Trumpovo prisrčno slovo od najtesnejše zaupnice Hope Hicks

Hicksova svoj odstop podala po pričanju pred odborom

30. marec 2018 ob 11:05

Washington - MMC RTV SLO

Za razliko od večine ostalih odstavljenih članov Trumpove Bele hiše je bila Hope Hicks na svoj zadnji dan deležna prisrčnega slovesa predsednika Donalda Trumpa.

Zdaj že nekdanja vodja komunikacij v Beli hiši je veljala za Trumpovo najtesnejšo in najbolj zvesto zaupnico, a tudi ona ni zdržala niti polovice mandata.

29-letna Hicksova, nekdanji model, zaposlena v podjetju Ivanke Trump, ki jo je Trump leta 2016 angažiral za potrebe svoje predvolilne kampanje, je na zadnji februarski dan sporočila, da je v Beli hiši "dosegla vse, kar je lahko" in da s položaja odstopa, ker si želi "novih izzivov".

Hicksova je bila sicer že četrta vodja komunikacij v dobrem letu dni, pred njo so bili na tem položaju Mike Dubke, Sean Spicer in Anthony Scaramucci. Na tem dobro plačanem položaju je bila od avgusta lani, pred tem je bila "direktorica strateških komunikacij" - delovno mesto, ki ga je Trump ustvaril posebej zanjo.

Usodno pričanje?

Ob vseh menjavah v Beli hiši se je zdelo, da je položaj Hicksove eden redkih, ki ni ogrožen. Vse se je spremenilo, ko je 27. februarja pričala pred kongresnim odborom za obveščevalne dejavnosti v povezavi z rusko preiskavo in priznala, da je občasno lagala za predsednika Trumpa.

Za nameček se je prav tako februarja ime Hicksove pojavilo v okviru afere, povezane z uslužbencem Bele hiše Robom Porterjem, ki je bil obtožen nasilja nad nekdanjima ženama. Hicksova, ki je imela razmerje z obtožencem, je pripravila izjavo v Porterjevo obrambo, Trump pa naj bi bil z njenim načinom reševanja tega problema nezadovoljen.

Težko slovo

Kljub temu pa se je predsednik od Hicksove, za katero je svoj čas dejal, da mu je "kot hčerka", poslovil s težkim srcem, kar je razvidno tudi iz fotografij.

Za razliko od Omarose Manigault, ki so jo morali po odpustitvi fizično odstraniti iz Bele hiše, ali pa Rexa Tillersona, ki je za odpustitev z mesta zunanjega ministra izvedel prek Twitterja, se je Trump od Hicksove poslovil pred kamerami, s poljubom na lice.

"Hope je izjemna in je zadnja leta zame odlično delala. Pametna in pozorna je, resnično izjemna oseba. Pogrešal jo bom ob sebi, a ko se je obrnila name, da bi rada raziskala druge priložnosti, ki se ji ponujajo, sem povsem razumel. Prepričan pa sem, da bova v prihodnosti še sodelovala skupaj," je dejal Trump v izjavi za javnost.

Hicksova pa: "Ni besed, s katerimi bi lahko opisala mojo hvaležnost predsedniku Trumpu. Predsedniku in njegovi administraciji želim v času, ko vodi našo državo, vse najboljše."

