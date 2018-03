Tudi Jennifer Lopez o svojih izkušnjah z #MeToo

Režiser zahteval, naj se sleče

16. marec 2018 ob 11:50

Los Angeles - MMC RTV SLO

Glasbenica in igralka Jennifer Lopez je v intervjuju priznala, da je imela pred leti tudi sama izkušnjo z #MeToo, a se ji je uspelo upreti svojemu nadlegovalcu.

V intervjuju za Harper's Bazaar je pojasnila, da je v času, ko je šele začenjala kariero, moški zahteval, naj mu pokaže prsi, česar pa ni želela storiti.

Dodala je, da kljub vsemu njena izkušnja ni tako dramatična, kot je bila za nekatere stanovske kolegice v Hollywoodu. "Toda ali mi je takrat režiser rekel, naj se slečem in pokažem prsi? Seveda mi je. Sem to storila? Nisem."

"Ko sem njegovo prošnjo zavrnila, sem bila zelo prestrašena." Pojasnila je, da se je v tistem trenutku začela zavedati, da ni ugodila želji moškega, ki jo je zaposlil in bil eden izmed prvih, ki so ji sploh ponudili priložnost v filmskem svetu. "A kljub vsemu sem vedela, da njegovo vedenje ni pravilno." Imena moškega in naslova filma v intervjuju ni želela razkriti.

Gibanje #MeToo se je začelo, potem ko se je oglasilo več sto žensk in spregovorilo o spolnem nadlegovanju v Hollywoodu. Kot prvi je bil tarča obtožb producent Harvey Weinstein, sledilo pa je še veliko drugih filmskih in drugih mogotcev. Kevina Spaceyja so med drugim zaradi spolnega nadlegovanja mladih moških in fantov odpustili iz serije Hiša iz kart.

P. B.