Usher: Brez nakita in (kmalu) še brez žene

Oropali so njegov dom v Los Angelesu

17. april 2018 ob 21:14

Los Angeles - MMC RTV SLO

Leto 2018 se je za glasbenika Usherja začelo zelo slabo. Najprej sta z ženo Grace napovedala ločitev, zdaj pa so ga še oropali. Plenilci si niso postregli le z gotovino, temveč tudi z Usherjevim dragocenim nakitom.

Ameriški glasbenik Usher in njegova žena Grace Miguel, s katero sta trenutno v postopku ločitve, sta rop na svojem domu v Los Angelesu prijavila po tem, ko ju je o ropu obvestila hišna oskrbnica. Po pisanju ameriških medijev je oskrbnica v drugem nadstropju najprej opazila odtis čevlja, nato pa še nekatere prste odtise, pa tudi zavese v prvem nadstropju niso bile zagrnjene kot običajno. Ko je želela preveriti posnetke na varnostnih kamerah, je opazila, da so kamere uničene.

Roparji so ukradli 16.000 evrov gotovine, največ škode pa je njihov obisk pustil na škatli z nakitom. Med najdragocenejšimi kosi, ki so jih ukradli, je ura, ki je po grobih ocenah vredna 177.000 evrov, in ogrlica z obeskom Jezusa, ki je vredna okoli 161.000 evrov. Skupna vsota ukradenega bi naj presegala 663.000 evrov. Policija rop še vedno preiskuje.

Ločitev sta napovedala marca

Usher in Grace Miguel sta po skoraj desetih letih razmerja in dveh letih zakona marca sporočila, da je prišel konec njune skupne poti. Po poročanju ameriških tabloidov sta odločitev javnosti sporočila v skupni izjavi. "Po dolgem in tehtnem premisleku sva se skupaj odločila, da se razideva," sta zapisala 36-letni glasbenik in 48-letna Miguelova. "Še vedno ostajava povezana in zelo dobra prijatelja, ki bosta drug drugega vedno podpirala. Najina vzajemna količina ljubezni in spoštovanja pa bo od zdaj naprej le še rasla," sta še poudarila.

Vir blizu para, ki je pred oltar skrivaj stopil septembra 2015, ob tem pojasnjuje, da naj bi ločeno živela že več mesecev.

Usher je bil pred časom že na tapeti, saj je prenašalec genitalnega herpesa in je svojo diagnozo pogosto zamolčal intimnim partnericam. Leta 2009 se je z eno izmed njih za zaprtimi vrati pogodil in ji zaradi okužbe plačal 1,1 milijona dolarjev. Ko je del tožbe pricurljal v javnost, se je oglasilo še več žensk, ki so trdile, da jih je pevec okužil z virusom, ena izmed njih pa je vložila tožbo in od njega zahtevala 10 milijonov dolarjev.

K. Ši.