Ves denar sveta: Milijoni za Wahlberga, pičlih 80 dolarjev za Michelle Williams

Po škandalu iz filma izrezali Kevina Spaceyja

10. januar 2018 ob 12:40

Los Angeles - MMC RTV SLO

Film Ves denar sveta bolj kot zaradi vsebine polni naslovnice zato, ker je Ridley Scott iz njega izrezal vse prizore s Kevinom Spaceyjem, padlega igralca pa zamenjal s Christopherjem Plummerjem in še pred glavno sezono nagrad tako dobil bitko s časom.

A na film je zdaj padla nova temna senca - na dan je namreč prišlo, da je bila glavna igralka Michelle Williams za dodatno snemanje plačana le 80 dolarjev na dan, njen soigralec Mark Wahlberg pa dva milijona.

Da postavimo še bolj v kontekst: plača štirikratne nominiranke za oskarja je predstavljala pičlega 0,04 odstotka tistega, kar je prejel "Marky Mark", kot je bilo umetniško ime Wahlberga med njegovo rapersko in manekensko kariero.

Gre za plačilo za dodatno snemanje, ki je bilo potrebno, potem ko je bil Spacey, ki v filmu igra mogotca J. Paula Gettyja, zaradi obtožb spolnega nadlegovanja izrezan iz vseh prizorov. Dodatne prizore so posneli novembra v Rimu v desetih dneh, in pravi čudež je, da je Scottu uspelo film zmontirati še pravi čas, da je ujel božično premiero in bil celo nominiran za tri zlate globuse - vključno z nominacijama za 37-letno Williamsovo (njeno peto) in 88-letnega Plummerja, ne pa tudi za 46-letnega Wahlberga.

"Poseben dogovor"

Novico o osupljivi razliki v plačah Williamsove in Wahlberga je razkril časopis Washington Post, ki je poročal, da si je Wahlberg izbojeval "poseben dogovor" za dva milijona, medtem ko je bila Williamsova, ki je na promocijskih gradivih prvopostavljeno ime filma, plačana manj kot tisočaka. 80 dolarjev na dan je sicer minimalna plača, ki jo igralski ceh zahteva za en dan snemanja v Italiji.

Ali, kot so izpostavili v Daily Mailu: "To pomeni, da je mati samohranilka za praznični zahvalni konec tedna odpotovala v Italijo za tik-pred-zdajci-snemanje, pri tem pa je bila plačana 0,04 odstotka tistega kot za isto delo njen soigralec." (Williamsova je mama 12-letne Matilde, ki se ji je rodila v zvezi z žal že pokojnim Heathom Ledgerjem).

Ogorčena tudi Jessica Chastain

Williamsova naj bi sicer vedela, koliko manj bo plačana od Wahlberga, kot tudi njeni agenti pri WME-ju, saj zastopajo tudi Wahlberga in Scotta.

Primer je na svojem Twitterju izpostavila tudi igralka Jessica Chastain, ena od najbolj zagrizenih bork v Hollywoodu za pravice žensk v industriji. "Slišala sem, da je za dodatno snemanje prejela 80 dolarjev na dan v primerjavi z Wahlbergovimi MILIJONI. Bi kdo rad pojasnil? Resnično upam, da je bila ob vsem, kar prihaja na dan, plačana pošteno. (Michelle) je briljantna igralka in je v tem filmu čudovita," je zapisala Chastainova, ki je bila sama nominirana za globus za vlogo v filmu Mollyjina igra.

In še: "Prosim, pojdite gledat Michellino predstavo v Ves denar sveta. Je briljantna, za oskarja nominirana igralka in dobitnica globusa. V tej industriji je že 20 let. Zasluži si več kot pa 1 odstotek plače svojega moškega soigralca."

Na zadevo je že pred tem opozorila Melissa Silverstein, ustanoviteljica organizacije Women and Hollywood (Ženske in Hollywood): "Dan po paradi ženske moči na zlatih globusih sem izvedela za nezaslišan plačni prepad med Michelle Williams in Markom Wahlbergom za dodatno snemanje Vsega denarja sveta. So res mislili, da to ne bo prišlo na dan? Nesprejemljivo."

Producenti filma Ves denar sveta so ob napovedi dodatnega snemanja sporočili, da so zaradi izrednih okoliščin vsi igralci privolili v "skromno" plačilo za dodatno delo. Neimenovani vir je za Washington Post zdaj povedal, da je Williamsova res privolila v manjše plačilo, da pa je Wahlberg zahteval več - in tudi dobil več.

Williamsova: Snemala bi tudi zastonj

Scott je po drugi strani za USA Today pred časom povedal, da sta bila Wahlberg in Williamsova zelo razumevajoča in sta se ponudila, da svoje dodatne prizore posnameta "zastonj".

Williamsova sama je za USA Today povedala, da sploh ni oklevala in da je dejala producentom, da se lahko odpove svoji plači in zahvalnemu vikendu, če to pomeni, da se reši že posneti film, ki bi bil z osramočenim Spaceyjem verjetno obsojen na propad. "Rekla sem, da bom, kjerkoli me bodo potrebovali, kadarkoli me bodo potrebovali. In da lahko imajo mojo plačo, moj dopust, karkoli hočejo. Ker sem tako zelo cenila, da se tako zelo trudijo rešiti film," je dejala.

"Obožujem Scotta, častim ga, vse bi naredila zanj. Sovražila sem misel, da bi čas, znanje in uglajenost tega moža šli v nič. Tako, da, ko so me poklicali glede sprememb načrta, sem bila navdušena in olajšana, kar s kavča sem skočila."

Kot še spominja Post, ima Wahlberg sloves, da zahteva visoko plačilo. Režiser J.C. Chandor, ki bi moral prvotno snemati film Katastrofa na Horizontu (Deepwater Horizon; 2016), se je denimo iz projekta umaknil, ker so Wahlbergove finančne zahteve preveč obremenile proračun (film je nazadnje posnel Peter Berg).

Dodatna snemanja za Ves denar sveta so stala okoli 10 milijonov dolarjev, kar pomeni, da je Wahlbergova plača predstavljala 20 odstotkov proračuna.

I heard for the reshoot she got $80 a day compared to his MILLIONS. Would anyone like to clarify? I really hope that with everything coming to light, she was paid fairly. She's a brilliant actress and is wonderful in the film. https://t.co/VzGA2ucAjV — Jessica Chastain (@jes_chastain) January 9, 2018

K. S.