Video: Federer na igrišču z Billom Gatesom: "Jaz tečem, on misli"

"Dvoboj za Afriko"

6. marec 2018 ob 12:07

San Jose - MMC RTV SLO

Roger Federer je v San Joseju združil moči z ustanoviteljem Microsofta Billom Gatesom, s katerim sta odigrala dobrodelni "dvoboj za Afriko". Pred tem sta posnela tudi zabavni videoposnetek, v katerem Federer nastopa kot Gatesov trener.

Švicarska teniška legenda pri 36 letih uživa v statusu številke ena svetovnega tenisa, ob tem pa najde čas tudi za različne promocijske nastope. V ponedeljek je zabaval občinstvo v Kaliforniji, ko sta se z Gatesom pomerila v dvoboju dvojic proti ameriškemu tenisaču Jacku Socku in televizijski voditeljici Savannah Guthrie. Federer je bil odlično razpoložen, z vragolijami je navduševal na igrišču, z duhovitostjo pa med točkami.

Gatesa je tako označil za popolnega partnerja: "Zelo dobro mu gredo številke. Pri izidu se nikoli ne zmoti," je dejal Švicar in dodal: "Jaz bom tekel, on bo razmišljal." Guthriejevi pa je navrgel: "Raje začni gledati žogico in nehaj gledati mene."

S Sockom sta odigrala nekaj dolgih točk, ko sta si kot za stavo pri mreži izmenjevala udarce, Federer se ni predal niti, ko je že klečal. (Posnetek te točke si lahko ogledate spodaj). Potem ko je nenavaden par ekshibicijski dvoboj dobil s 6:3, je Gates komentiral: "Mislim, da sem izvrsten pri izbiranju svojih partnerjev."

Kot povabilo na dogodek, za katerega so prodali več kot 15.000 vstopnic, izkupiček katerih bo šel za izobraževanje afriških otrok v sklopu Fundacije Federer, sta Federer in Gates posnela tudi nekaj prizorov, v katerih tenisač pripravlja milijarderja na dvoboj. "Pomagal ti bom, da boš postal močnejši, hitrejši, pametnejši in spretnejši," reče strogo Federer in Gatesa priganja z delanjem trebušnjakov, vlečenjem velike pnevmatike, igranjem namiznega tenisa in branjem knjig. "Treniral si trdo kot jaz. Pripravljen si," nato ugotovi Federer.

A. P. J.