Video: Michelle Obama podoživela nelagodje ob Melanijinem darilu

"Še nikoli nisem v takem položaju dobila darila"

1. februar 2018 ob 09:45

Washington - MMC RTV SLO

Nekdanja prva dama ZDA Michelle Obama je razkrila, kaj je bilo v modri škatli z belo pentljo, ki ji jo je Melania Trump podarila ob obisku Bele hiše po izvolitvi Donalda Trumpa za predsednika ZDA.

Verjetno se še spomnite posnetkov 20. januarja lani, na dan inavguracije Donalda Trumpa, ko sta odhajajoča zakonca Obama v Beli hiši uradno sprejela svoja naslednika. Mnogim je najprej padlo v oči, da Trump ob izstopu iz avtomobila ni počakal svoje žene, ki je blestela v modri obleki Ralpha Laurena, ampak se je kar sam povzpel po stopnicah severnega stebrišča Bele hiše, kjer sta že čakala Barack in Michelle Obama.

Melania je izstopila sama, nato pa je sledil še en nenavaden trenutek - nekdanja manekenka slovenskih korenin je Michelle ponudila roko, ta pa je ni sprejela in jo je namesto tega objela in poljubila na lica. Melania ji je nato poklonila veliko darilno škatlo podjetja Tiffany & Company in Michelle je bila kljub osemletni "kilometrini", ki jo je dobila na mnogih sprejemih, dogodkih in srečanjih, vidno zmedena.

S pogledom je iskala koga, ki bi mu lahko predala škatlo, nato pa obupala in se postavila pred fotografe kar z "dodatkom" v roki. Uradno fotografijo menjave oblasti je nato v zadnjem trenutku "rešil" njen mož Barack, ki je rekel: "Počakajte malo" in s škatlo izginil v notranjost Bele hiše - čeprav to po protokolu ni dovoljeno. Od takrat javnost "skrivnostne škatle" nikoli več ni videla.

"Vsi so izginili, nikomur nisem mogla dati škatle"

V dneh po dogodku so ameriški mediji na veliko ugibali, kakšno darilo je Melania izbrala za Michelle, ta pa je v pogovorni oddaji Ellen v torek končno razkrila vsebino škatle. V njej je bil - okvir za sliko. Nato je podoživela takratno dogajanje: "Veste, vse se je moralo zgoditi po protokolu. Obisk je štel kot državniški obisk, zato ti strokovnjaki povedo, kaj moraš narediti, kam se moraš postaviti in tako naprej. Do tistega trenutka v takšnem položaju še nikoli nisem dobila darila, zato sem si mislila: 'Okej, kaj naj storim z njim?' Kot nalašč je vse osebje izginilo, nikomur nisem mogla predati škatle. Pomislila sem, ali naj kar s škatlo v roko poziram fotografom? Rešil me je mož - vzel je škatlo in jo odnesel v hišo."

Para sta nato pozirala, kot se spodobi, nato pa se Trump znova ni izkazal z vljudnostjo in spoštovanjem do žensk, saj ni počakal Melanie, da bi skupaj odšla na pogovore v notranjost, ampak je odšel sam. Melanio sta tako počakala Obamova, jo prijela za hrbet in pospremila na pogovore.

A. P. J.