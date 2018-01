Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Bardem je priskočil na pomoč organizaciji Greenpeace. Foto: Reuters Dodaj v

Video: Pustolovščina Javierja Bardema na divji Antarktiki

Igralec očaran nad lepotami narave

30. januar 2018 ob 12:24

Sydney - MMC RTV SLO

Z oskarjem nagrajeni igralec Javier Bardem je v okviru akcije organizacije Greenpeace obiskal Antarktiko. Tam je raziskoval enega izmed najbolj nevarnih predelov zemeljske oble - tamkajšnje morsko dno.

Bardem se je v posebni podmornici, ki sprejme zgolj dva potnika, potopil 270 metrov pod vodo, da bi pomagal organizaciji Greenpeace pri opozarjanju na novo območje zavarovane narave. Oceansko dno je po poročanju spletne strani The Australian opisal kot "prečudovito raznolikost barv in življenja".

"Nisem biolog, toda spoznanje, da lahko najdemo rožnati, rumen in zelen svet koral in spužev na dnu Južnega oceana, me je presenetilo," je dejal 48-letni igralec v izjavi za javnost.

Greenpeace že dobre tri mesece s podmornico raziskuje morje okoli Antarktike. Med drugim tudi preverjajo, koliko ga je prizadelo onesnaževanje s plastiko in tako poudarjajo pomen ustanovitve 1,8 milijonov kvadratnih metrov Južnega oceana, ki ga je treba zaščititi. Znanstveniki ga označujejo živ laboratorij, ki je idealen za raziskovanje življenja Antarktike in opazovanje, kako segrevanje ozračja vpliva na planet.

