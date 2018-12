Vojvodinja Susseška presenetila z udeležbo na modnih nagradah

Spet naj bi kršila kraljevi protokol

11. december 2018 ob 16:37

London - MMC RTV SLO

Meghan Markle se je nepričakovano udeležila podelitve britanskih nagrad za dosežke v modi, kjer je nagrado podelila eni svojih najljubših oblikovalk Clare Waight Keller iz modne hiše Givenchy.

Vojvodinja se je podelitve nagrad udeležila v po meri izdelani črni obleki modne hiše Givenchy, nosila pa jo je s čevlji in zapestnicami v zlati barvi.

Kellerjevi, ki je sicer oblikovala tudi Meghanino poročno obleko, naj bi nagrado sprva podelila zvezdnica filma Ni je več Rosamund Pike, a je ob prihodu na oder zbranim povedala, da se ji bo v Royal Albert Hallu pridružila še posebna gostja.

Marklova je v govoru ob podelitvi nagrade spregovorila o posebnem odnosu, ki ga ima s Kellerjevo, s katero je v mesecih pred poroko zelo tesno sodelovala. "Zelo ponosna sem, da lahko nocoj napovem zmagovalko, ki je svetovno znana britanska modna oblikovalka. Ima vizijo in ustvarjalnost, hkrati pa je neverjetno prijazna," je dejala. "Zato sem že takoj, ko sem jo pred enajstimi meseci spoznala, vedela, da bova zelo tesno sodelovali."

Kellerjeva je sicer leta 2017 postala prva ženska kreativna direktorica pri Givenchyju, med sprejemanjem nagrade pa je izrazila svojo hvaležnost za to, da ji je vojvodinja zaupala, da ustvari obleko, ki je zdaj tako močno znana po celem svetu. "Ta ženska je neverjetna," je dejala. "Meghan sem imela priložnost spoznati zelo osebno, in da ti nekdo zaupa v tako neverjetnem trenutku, kot je poroka, je resnično čast, in ne morem se ji dovolj zahvaliti."

Medtem ko so bili nekateri nad njeno udeležbo na podelitvi nagrad navdušeni, so drugi trdili, da je vojvodinja, ki spomladi s princem Harryjem pričakuje prvega otroka, spet kršila kraljevi protokol, saj je nosila lak za nohte v temni barvi – kraljica Elizabeta II. naj bi namreč želela, da članice kraljeve družine na nohtih nosijo zgolj svetle odtenke.

View this post on Instagram A post shared by People Magazine (@people) on Dec 10, 2018 at 2:50pm PST

View this post on Instagram A post shared by Marie Claire (@marieclairemag) on Dec 10, 2018 at 2:20pm PST

View this post on Instagram A post shared by Meghan Markle & Prince Harry (@meghanharrydaily) on Dec 10, 2018 at 3:33pm PST

P. B.