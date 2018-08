Weinsteinova domnevna žrtev: "Odlično bi te bilo spet videti."

Odvetniki zahtevajo razveljavitev obtožnice

4. avgust 2018 ob 16:44

New York - MMC RTV SLO

Odvetniki hollywoodskega producenta Harveyja Weinsteina so razkrili sporočila, ki naj bi dokazovala, da je imel producent z žensko, ki ga obtožuje posilstva, "obojestransko intimno prijateljstvo, ki nikoli ni vključevalo posilstva".

Odvetniška ekipa filmskega mogula Harveyja Weinsteina je v petek na zveznem sodišču v New Yorku vložila predlog za razveljavitev obtožnice, saj naj bi na plano prišli dokazi, ki niso bili prikazani veliki poroti. Odvetniki so namreč odkrili elektronska sporočila in SMS-e, ki naj bi jih Weinstein prejemal od ene izmed treh žensk, ki ga na newyorškem sodišču obtožujejo spolnega nadlegovanja in posilstva. Odvetniki so sporočila označili za "obsežna, topla, pozorna in laskava", Weinstein pa naj bi jih začel prejemati kmalu po dogodku, ki ga je ženska, katere identiteta javnosti ni znana, pozneje označila za posilstvo.

"Sporočila neizpodbitno odražajo resnično naravo tega obojestranskega intimnega prijateljstva, ki nikoli ni vključevalo posilstva," je za CNN povedal Ben Barfman, eden izmed Weinsteinovih odvetnikov. V enem izmed elektronskih sporočil, ki ga je poslala ženska, ki producenta obtožuje posilstva, piše: "Z nikomer drugim se ne bi raje sešla kot s tabo, nihče me ne razume tako kot ti. Navadno neham delati po 19. uri. Vem, da bom lačna, kako si s časom? Imaš čas za večerjo?"

Ženska je sporočilo poslala julija 2014, Weinstein pa naj bi jo posilili marca 2013. Podobna sporočila naj bi Weinstein prejemal že manj kot mesec dni po domnevnem spolnem napadu. Le nekaj tednov po domnevnem posilstvu je od domnevne žrtve prejel sporočilo, v katerem je pisalo: "Odlično bi te bilo spet videti."

Nadlegoval naj bi več kot 70 žensk

Podobnih sporočil med žensko in Weinsteinom naj bi bilo okoli 400, kot poudarja odvetnik Barfman, pa v nobenem izmed njih ni mogoče zaznati, da bi Weinstein na kakršen koli način škodoval ali ogrozil žensko. "Upam, da se bo na Manhattnu našlo 12 ljudi, ki bodo o primeru razsodili na podlagi dokazov, ki so predstavljeni v sodni dvorani, in ne na podlagi tega, kar so morda slišali ali prebrali drugje," je glede porote povedal Barfman. "S predlogom za ustavitev sojenja želimo pokazati na to, da obstaja tudi druga stran zgodbe."

66-letni Weinstein se je na obtožbe za šest kaznivih dejanj, ki vključujejo spolna nadlegovanja in dve posilstvi, izrekel za nedolžnega. Čeprav mu na newyorškem zveznem sodišču sodijo na podlagi obtožnic treh žensk, pa ga je spolnega napada ali zlorabe javno obtožilo več kot 70 žensk. Weinstein se je maja predal newyorški policiji, a je bil po plačilu milijona dolarjev varščine izpuščen na prostost do konca postopka. Edini pogoj je, da ne sme zapustiti New Yorka in Connecticuta.

M. Z.