"Žal mi je, da sem Lupiti Nyong'o računalniško odstranil lase"

Fotograf se je odzval na incident

13. november 2017 ob 17:08

Los Angeles - MMC RTV SLO

Fotograf, ki je za naslovnico revije Grazia Lupiti Nyong'o računalniško odstranil del las, se je po valu kritik opravičil za svoje "škodljivo in boleče dejanje".

An Le, fotograf vietnamskega porekla, ki sicer deluje v New Yorku, je pojasnil, da je imel končno dovolj časa, da je premislil o celotnem incidentu. "Zdaj se zavedam napake, ki sem jo storil in bi to priložnost rad izkoristil za opravičilo Nyong'ovi in vsem tistim, ki sem jih tako ali drugače užalil."

"Nikogar nisem želel prizadeti. Šele zdaj vem, zakaj je bilo retuširanje tiste fotografije zelo škodljivo in boleče dejanje," je zapisal. "Tudi sam sem priseljenec, zato je moja dolžnost, da se zavzemam za lepoto raznolikosti v tej industriji. V prihodnosti bi rad to še bolj močno izrazil tudi v svojem delu."

Ob tem pa poudarja, da fotografije ni retuširal zaradi sovražnosti, temveč zaradi lastne ignorance in brezčutnosti. Priložnost je izkoristil še za zahvalo Nyong'ovi za osvetlitev te pomembne težave, še poroča The Telegraph.

Nyong'ova je sicer na Instagramu objavila tako originalno kot retuširano fotografijo. "Sprejemam svoj naravni videz, čeprav sem odraščala v svetu, kjer sem bila prepričana, da lepotni standard predstavljajo bela polt in ravni lasje. Toda zdaj se zavedam, da je čudovita tudi tako moja temna polt kot tudi moji skodrani lasje," je poudarila v objavi.

A post shared by Lupita Nyong'o (@lupitanyongo) on Nov 9, 2017 at 6:11pm PST

P. B.