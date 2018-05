Zapleti pred kraljevo poroko - oče Meghan Markle se poroke ne bo udeležil

Kdo bo Meghan popeljal pred oltar?

15. maj 2018 ob 09:16

London - MMC RTV SLO

Kraljevo poroko, ki bo to soboto, do potankosti načrtujejo že več mesecev, saj so se želeli ogniti morebitnim zapletom. A znova se je potrdilo, da se kljub obsežnim pripravam rado zaplete, tako je v ponedeljek odjeknila novica, da na poroko ne bo očeta bodoče princese Meghan, Thomasa Markla, ki bi moral svojo hčerko pospremiti pred oltar.

Manj kot teden dni pred poroko so se stvari na kraljevem dvoru začele zapletati, saj je udeležbo na poroki odpovedal nevestin oče Thomas. Trenutno ni znano, kdo bo v soboto pred oltar popeljal Meghan Markle.

Ves čas je bilo namreč dogovorjeno, da bo to storil njen oče Thomas, ki pa se, kot kaže, poroke sploh ne bo udeležil. Za to se je odločil, potem ko je v javnost pricurljala novica, da je v zameno za denar sodeloval s paparaci.

Bo Megan pred oltar popeljala njena mati?

Vse do ponedeljka, ko je Thomas preklical svojo udeležbo na poroko, je veljalo, da bosta Meghanina starša, ki sta sicer ločena, v Veliko Britanijo prispela nekaj dni pred poroko in spoznala celotno kraljevo družino. Na dan poroke pa naj bi se Meghan skupaj s svojo mamo Dorio Ragland pripeljala do Windsorskega gradu, kjer bi Meghan čakal oče Thomas, ki bi jo nato pospremil do oltarja.

A načrti so padli v vodo, saj je 73-letnik, ki živi v Mehiki, pojasnil, da ga na poroko ne bo, ker ne "želi še dodatno osramotiti kraljeve družine in hčerke". Meghan se bo morala tako v nekaj dneh odločiti, kdo jo bo popeljal pred oltar. Najverjetneje bo Thomasovo vlogo prevzela Meghanina mati Doria ali pa kakšen član kraljeve družine. Bodoča princesa pa se lahko odloči, da bo pred oltar prišla brez spremstva.

Iz Kensigtonske palače, kjer novice, da Thomasa ne bo na poroko, niso ne potrdili ne zanikali, so sporočili: "V dneh pred poroko je to za gospodično Markle izredno oseben trenutek. Gospodična Markle in princ Harry prosita za razumevanje in spoštovanje težkega položaja, želita si, da bi bil razumevanja deležen tudi Thomas Markle."

Meganin oče se je težko spoprijemal s pozornostjo

Kot je znano, se je Meganin oče težko spopadal s pozornostjo, ki je je bil deležen po zaroki hčere s princem Harryjem. Na pomoč mu je hotela priskočiti tudi palača, saj je bil zaradi nenehnega obleganja paparacev pod hudim stresom, kar je vplivalo tudi na njegovo zdravje, pred tednom dni naj bi namreč imel srčni infarkt.

Thomas Markle je po poročanju The Telegrapha sicer že pojasnil, da z dogovorom s paparaci ni želel škodovati hčerki. Za takšno potezo se naj ne bi odločil zaradi denarja, ampak jo je sprejel po pogovoru s hčerko Samantho Grant, Meghanino polsestro, ki mu je svetovala, naj zaradi miru posname nekaj dogovorjenih fotografij, paparaci pa naj ga skušajo pokazati v pozitivni luči. "Sanjalo se nam ni, da bodo fotografije povzročile toliko težav," je povedala Samantha in poudarila, da oče tega zagotovo ni storil zaradi denarja, čeprav mu je v žep po zaslugi fotografij kanilo 83.000 evrov.

Priprave tečejo naprej

Fotografije, ki so jih posneli paparaci, sicer prikazujejo Meganinega očeta, kako bere knjigo o Veliki Britaniji, v internetni kavarni na spletu brska za fotografijami svoje hčerke, nekaj fotografij pa prikazuje tudi krojača, ki Thomasu jemlje mere za poročno obleko.

Neljubemu dogodku navkljub priprave na sobotno poroko v mestecu Windsor nemoteno tečejo naprej. Udeležbo na poroki je potrdilo približno 600 gostov, Harry in Meghan pa sta poleg omenjenih povabila tudi 2.640 Britancev, ki bodo v parku gradu pričakali prihod ženina in neveste v kapelo svetega Jurija. Po obredu si bodo ogledali še njun odhod v kočiji s konjsko vprego, s katero se bosta popeljala po mestu.

Sa. J.