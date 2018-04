Zgrožen Thompson: Nezvestoba Khloe Kardashian je škodila moji karieri

Boji se, da se njegova kariera bliža koncu

27-letnega Tristana Thompsona so športni navdušenci vse od leta 2011 povezovali le z odlično igro na parketu lige NBA - a nič več. Odkar so na dan prišle govorice, da je zvezdnik prevaral svojo (takrat nosečo) partnerko Khloe, ga širša javnost pozna le po njegovi nezvestobi.

"Tristan je besen, ker ga ljudje nenehno povezuje le s Khloe Kardashian in prevaro," je za ameriške medije povedal vir blizu Thompsona in dodal, da se je na prihajajočo košarkaško sezono Thompson pripravljal vse leto, kljub temu pa pogosto sedi na klopi. Boji se, da se (tudi zaradi govoric o nezvestobi) njegova kariera bliža koncu.

Tudi Khloe Tristanu v teh težkih trenutkih ne stoji ob strani, navajajo ameriški mediji. "Ko se pogovarja s Khloe, govorita samo o dojenčku. Ona se zaradi njegovih težav ne počuti slabo in mu jih ne namerava pomagati rešiti," je še povedal vir in poudaril, da je Khloe prepričana, da se mora Tristan sam spoprijeti s posledicami svojih dejanj.

Tudi navijači mu niso prizanesli

Ko se je nedavno na parketu njegova ekipa Cleveland Cavaliers borila proti ekipi New York Knicks, je igralec zelo kmalu občutil, da mu občinstvo ni ravno naklonjeno. Trener ga je s klopi poklical v prvi četrtini in s tribun so se takoj zaslišali tako neodobravanje kot žvižgi. Igral je 30 minut, Cavaliersi pa so na koncu izgubili 98:110.

Položaj pa je po tekmi zanj postal še nerodnejši, saj je moštvo enemu oboževalcu podarilo žogo z njegovim podpisom, zaradi česar so gledalci dobili še eno priložnost, da so izrazili svojo nenaklonjenost, ena izmed obiskovalk pa je celo pripravila plakat z napisom "Mi imamo radi Khloe".

