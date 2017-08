Zvezde na pomoč Houstonu: Sandra Bullock podarila milijon

Katastrofalne posledice rekordnega deževja

30. avgust 2017 ob 10:16

Houston - MMC RTV SLO

Sandra Bullock je Rdečemu križu darovala milijon dolarjev za pomoč žrtvam orkana Harvey, ki je prizadelo širše območje Houstona v ameriški zvezni državi Teksas.

"Hvaležna sem, da imam možnost to storiti," je povedala 53-letna oskarjevka, ki ima hišo v Austinu v isti zvezni državi in dodala: "Moramo skrbeti drug za drugega."

53-letna Bullockova je, vsaj kot je znano javnosti, za zdaj najbolj radodarna izmed slavnih osebnosti, odločenih pomagati tistim, ki so jih prizadele katastrofalne poplave po rekordnem deževju.

Med njimi so tudi razvpite sestre Kardashian, ki so skupaj z mamo Kris Jenner Rdečemu križu in Vojski odrešitve podarile pol milijona, akcijski zvezdnik The Rock pa je Houstončanom namenil 25.000 zelencev in razkril, da je s svojo družino preživel orkan Andrew leta 1992. Isto vsoto – vsak po 25.000 – sta se odločila podariti tudi Jennifer Lopez in njen partner, bejzbolski zvezdnik Alex Rodriguez.

Iz Houstona prihaja tudi popsuperzvezdnica Beyonce, ki je za tamkajšnji Chronicle povedala, da pomaga svojemu rodnemu kraju, a ni želela razkriti točne vsote, ki jo je namenila sokrajanom v stiski.

Nevihta Harvey naj bi povzročila več desetmilijardno škodo. Umrlo je najmanj 15 ljudi, po nekaterih poročilih tudi več. Zaradi poplav, ki trajajo že četrti dan, je mesto ohromljeno. Poškodovanih je skoraj 50.000 domov, ta številka pa naj bi se še povečala.

Na tisoče ljudi je zapustilo domove in poiskalo zatočišče v prenatrpanih zakloniščih. Mestne oblasti so pripravile začasno namestitev za okoli 19.000 ljudi.

A. K.