Celine Dion želi s spolno nevtralno kolekcijo za otroke rušiti stereotipe

Ima tri sinove

15. november 2018 ob 10:49

Toronto - MMC RTV SLO

Petkratna dobitnica grammyja, pevka Celine Dion, je predstavila spolno nevtralno kolekcijo oblačil za otroke, s katero želi "spodbuditi dialog o enakosti in preseganju stereotipov".

Celine Dion je pred dvema letoma izgubila moža Reneja Angelila, zdaj pa se počasi znova vrača v javno življenje. Foto: Reuters

Kanadska pevka je kolekcijo CELINUNUNU na tržišče poslala z reklamo v slogu Jamesa Bonda, v kateri na skrivaj vstopi v porodnišnico in posuje konfete na novorojenčke, ki so glede na spol oblečeni v modra oziroma rožnata oblačila. Z njeno "čarovnijo" so vsi dojenčki nenadoma oblečeni v spolno nevtralne črno, belo in sivo barvo, a nenadoma se prikažejo varnostniki in jo aretirajo.

V kolekciji je več kot 70 kosov oblačil za otroke, stare do 14 let, ki so osvobojeni stereotipov in tipične delitve na fantovska in dekliška oblačila tako glede krojev kot barv. V takšnem duhu vzgaja tudi svoja osemletna dvojčka Eddyja in Nelsona in 17-letnega sina Renéja-Charlesa. "Ko smo obiskali zabaviščni park Walta Disneyja, sem bila prepričana, da jih bodo najbolj zanimali superjunaki, a so vsi iskali princeske. Najbolj so bili navdušeni nad miško Mini. Bila sem začudena, a sama sebi sem rekla: 'Veš kaj, v redu. je. Prisluhnili so sami sebi, kar je najpomembnejše.'"

Pevka je dodala, da s svojo modno znamko ne želi staršev pozivati, da se spremenijo. "Vsak starš vzgaja svoje otroke po svoje in se odloča, kaj je dobro zanje. Jaz samo odpiram oči glede stereotipov, ki so v naši družbi še vedno močno ukoreninjeni."



A. P. J.