Dve variaciji 'male črne'. Foto: LJFW/Jure Makovec Zvezdnica Blake Lively v zmagovalni kombinaciji sezone: črn suknjič (v njenem primeru podaljšan v nekakšen frak) in bleščeč prosojen top, za poudarek pa veliki uhani. Foto: AP 'Hlačni kostim' malo (oziroma precej) drugače. Foto: LJFW/Jure Makovec Rdeča šminka kot večna klasika. (Sploh v kombinaciji z 'boho' bluzo z razkošnimi detajli, na kakršne prisega Lorella Flego.) Foto: BoBo/Borut Živulović Moški ne morejo zgrešiti z lepo krojeno moško obleko v globoko modri ali črni barvi, je prepričana Petra Windschnurer. Foto: MBFWLJ/Sandi Fišer Ste dovolj drzni za odmik od 'preverjene' črnine? Foto: LJFW/Jure Makovec Rdeča se vsako leto znova vrača kot praznična stalnica. Foto: LJFW/Jure Makovec Dodaj v

Črn smoking: najbolj modna izbira letošnjega decembra

Z modnimi poznavalkami o prazničnih oblačilih

10. december 2018 ob 07:19

Ljubljana - MMC RTV SLO

Bleščice, žamet, pa dodatki iz perja in res; "mala črna", bluza, brezhibno krojen črn suknjič, črni salonarji, najbolje z zašiljeno peto. Za piko na i pa črna maskara in rdeča šminka.

V "veselem decembru", ko se kar vrstijo vabila na različne slavnostne dogodke, na katerih se ozremo nazaj na iztekajoče se leto in nazdravimo prihajajočemu, smo za nasvete, kako se urediti za večerne izhode v praznični sezoni, ne da bi morali zapraviti celo premoženje ali se gnesti po prenatrpanih trgovskih centrih, tri modne strokovnjakinje povprašali za nasvet.

Voditeljica oddaje Bleščica in modna blogerka Lorella Flego, stilistka, kostumografka in urednica Nina Jagodic ter urednica mode in lepote pri reviji Elle Petra Windschnurer so nam razkrile tudi, kateri so po njihovem mnenju ključni kosi iz omare, ki nas tudi v zadnjem hipu rešijo vsake modne zagate, in s kakšnim oblačilom ne morejo zgrešiti moški (namig: kavbojke pustite doma!). Kateri modni dodatki lahko "povzdignejo" vsak videz?

Članek je bil že objavljen kot del širše teme MMC-jev praznični vodnik.



Morda vam pride prav tudi kakšna zamisel za obdarovanje vaših bližnjih modnih navdušenk in navdušencev – sploh če s pozornostjo hkrati podprete kakovostno slovensko oblikovanje.

Morda je zamisel o pretirano slavnostnih toaletah na decembrskih službenih zabavah in srečanjih s poslovnimi partnerji malce preživela, pa vseeno ... kako lahko na novoletnih zabavah izstopamo – v pozitivnem smislu, seveda -, me da bi pretiravali?

Lorella Flego: Moda nam že nekaj časa narekuje bleščice za poživitev garderobe, tudi v dnevnem času. Zdi se mi, da je en sam kos v bleščicah nekaj zelo lepega in primernega za te dni; večen je blazer z bleščicami v črni barvi, ki ga nosimo tudi z lepimi kavbojkami in petami, prav tako gre na krilo z visokim pasom ali obleko. Top iz lureksa je kos, ki ga sedaj ponujajo vse blagovne znamke, tudi nizkocenovne, zato ne zahteva prav velike naložbe in dobro deluje. Osebno bi stavila tudi na kombinezon, ki ga vsekakor premalo nosimo in je še kako privlačen; ni nujno, da je vse črno, daleč od tega, saj letošnja zima narekuje dokaj intenzivne barve. Če odmislim rdečo, ki je v tem obdobju že skoraj samoumevna, so tukaj tudi roza, gorčična, smaragdno zelena, kraljevsko modra, bela.

Nina Jagodic: Če pobrskamo malo med modnimi smernicami, ki se to obdobje že nekaj časa prikazujejo v različnih oblikah, srečamo na primer bleščice, žamet in dodatke na oblačilih iz perja in res. Vse našteto lahko zelo subtilno in minimalno prenesemo v večerno in modno toaleto. Konkretnejši namig je črna bluza, top ali puli ter hlače iz bleščic, morda samo torba v kombinaciji z večno malo črno obleko. Isto velja za perje in rese. Zelo lepo so videti na dodatkih, kot je torba ali samo kot detajl na oblačilu. Žameten top, krilo ali obleka je morda še bolj klasična, elegantnejša in manj vpadljiva rešitev. Večno delujoča opcija pa je mala črna obleka v kombinaciji z masivnejšim nakitom, morda elegantno svileno ruto v laseh.

Petra Windschnurer: Pomembno je, da se oblečete v skladu z 'dress code', ki velja za tovrstne zabave (zapisan ali tihi dogovor). Znotraj vsakega dogovora o oblačenju je mogoče najti nekaj, kar ustreza posameznikovemu osebnemu slogu. Največ pozornosti boste torej gotovo poželi, če se boste zabave udeležili neprimerno oblečeni, bodisi, da boste z glamurjem in bleščavostjo pretiravali, oziroma se na svečanost dogodka povsem požvižgate in se na zabavi prikažete v džinsu. Upoštevanje pravil oblačenja ni zadrgnjenost, ampak vljudnost. Ženske bodo vedno videti odlično v črnem smokingu in usklajenih hlačah, ki jih letos lahko modno popestrijo še s cvetlično, prosojno bluzo in bleščečimi visečimi uhani. Obleka dolžine čez kolena iz malce bolj svečanih materialov in v vseh mogočih krojih (srajčna obleka, slip obleka, obleka v slogu 50. let, obleka na preklop ...) pa bo letošnji december zagotovo najbolj modna izbira.

Pet ključnih kosov za v omaro, s katero se lahko rešimo vsake zagate, ko smo povabljeni na zabavo?

Lorella Flego: Žametni blazer, hlače z visokim pasom, obleka do kolen, boho bluza (torej zelo romantična, bela, z napihnjenimi rokavi, skoraj nujno s čipkastimi dodatki), midi krilo iz bleščic. Glede dodatkov bi omenila večerno torbico, ki je nekoliko manjša in lahko zelo bogata ali pa popolnoma preprosta, vendar elegantna; salonarji z visoko peto (če sem prej omenila bleščice, naj povem, da so salonarji z bleščicami zdaj zelo dobrodošli in, ponovno, tudi s kavbojkami); večji in viseči uhani v zlati barvi; žametna broška s pentljo; lep pas (denimo z živalskim potiskom, ki pa ga nosimo na črno ali rjavo barvo tako, da so drugi kosi nekoliko bolj preprosti).

Nina Jagodic: Že omenjena obvezna mala črna obleka. Vrhunsko krojen suknjič /smoking. Enostavna dolga obleka, odvisno od postave, kakšnega kroja. Bela bluza. Hlače širšega kroja, visoke v pasu, dobro krojene iz kvalitetnega materiala, ali krilo. Ne bi izločila niti klasično krojenega plašča. Vse našteto lahko brez pretiranega kompliciranja skombinirate eno z drugim in dobite precej hiter in dober učinek. Če vsemu zgoraj dodate masivnejši / oblikovalski nakit in elegantnejšo manjšo morda pisemsko ali večerno torbo, dobite kar nekaj precej zanimivih in učinkovitih večernih videzov.

Petra Windschnurer: Lepo krojen suknjič (ni nujno, da je črn), bela ženska bluza z zanimivimi detajli na zapestnikih, črne elegantne hlače, koktajl obleka in črni salonarji z vitko visoko peto.

Med najljubše 'modne dodatke' sama prištevam črno maskaro in rdečo šminko.

Zadnji teden mode v Ljubljani je bil posvečen moškim, ki jih v takšnih rubrikah pogosto zapostavljamo. Kaj bi v praznični sezoni svetovali njim?

Lorella Flego: Naj stavijo na žamet, ker bodo dosegli pravo mero elegance. Četudi jim ni do klasičnega kompleta in so raje v kavbojkah, lahko oblečejo lepo srajco in žametni suknjič, obujejo usnjene čevlje in izberejo uro kot nepogrešljiv modni dodatek. Moda v tem trenutku narekuje, da razbijemo podobo tako, da nosimo prav kavbojke z elegantnim zgornjim delom in pa elegantne hlače z usnjeno jakno. Seveda so aktualni tudi kompleti, sploh za praznične priložnosti. Barve ostajajo zimske: črna, bordo, siva.

Nina Jagodic: Med slovenskimi oblikovalci najdemo kar nekaj imen, ki za slovenske moške prav lepo skrbi. Predlagala bi »pokuk« k njim za kaj res posebnega. Hitrejše rešitve vidim v lepo krojenem smokingu ali suknjiču, ki je precej uporaben v različici s T-shirtom, srajco ali meni zelo ljubem tankem volnenem puliju. Slovesno delujejo tudi dolgi klasično ukrojeni plašči z ovratnikom. Kar se tiče hlač, se mi zdi pomembno le to, da se poskusite izogniti klasičnemu džinsu.

Petra Windschnurer: Moški ne morejo zgrešiti z lepo krojeno moško obleko v globoko modri ali črni barvi.

Glede na to, da je čas obdarovanja ... kaj podariti modni navdušenki ali navdušencu, ali obstaja kaj, s čimer resnično ne moremo zgrešiti?

Lorella Flego: Najbrž je to dišava, za katero pa menim, da moramo človeka kar dobro poznati, saj je parfum nekaj intimnega. Osebno bi izbrala tudi tanek, usnjen pas, ker vedno pride prav, ali svilen top s čipko, ker ga nosimo pozimi in poleti. Navdušencu bi podarila karirasto srajco, ker jih gledamo že nekaj let in zdaj nam je jasno, da so postale večne.

Nina Jagodic: Predlagala bi darilni bon ali kakšen kos pri lokalnih oblikovalcih. Slovenija ima ogromno talentiranih oblikovalcev, nekateri v času praznikov celo poskrbijo za manjše ter omejene darilne kolekcije. Zdi se mi zelo dobro podpirati lokalno oblikovanje, menim tudi, da je zares kakovostno. Mislim, da bi bila takšnega darila vesela prav vsaka modna navdušenka, poleg tega pa s tem še podpirate slovensko oblikovanje.

Petra Windschnurer: Izbira daril je odvisna od tega, kako dobro poznate svojo modno navdušenko ali navdušenca. Redkokdaj boste zgrešili, če ji podarite ikonično rdečo šminko ali če ste pripravljeni zapraviti precej več denarja, nakit, ki sodi v tako imenovano skupino 'fine jewelry'. Modni navdušenec bo vesel »nišne« dišave, pametne ure ali nahrbtnika z oblikovalskim podpisom.

Kakšne so letošnje smernice glede pričesk in ličenja, je "manj več" ali "več več"?

Lorella Flego: Predvsem se vrača bleščilo za ustnice, ki ga je v zadnjem letu nadomestila mat šminka. Tudi šminke bodo aktualne, a nekoliko bolj mastne, za polnejši videz ustnic. Velik trend ostaja eyeliner v črni ali barviti različici. Make-up nam narekuje zdrav in naraven videz kože, zato moramo nujno najti odtenek pudra, ki nam 100-odstotno pristaja; včasih je to kar misija nemogoče, pa vendar je na prodaj veliko pudrov ali CC-krem, ki poskrbijo, da deluje obraz svež in je koža enakomerno obarvana. Skrivnost je predvsem v tem, da vzamemo domov vzorec in ga preizkusimo na naravni svetlobi - šele takrat lahko ugotovimo, ali smo naletele na pravo barvo in teksturo.

Nina Jagodic: Pri trendih pričesk in ličenja sama še nekaj časa menim, da je manj več, predvsem pa da tudi del modne industrije vedno bolj prisega na posebno in naravno lepoto. Zdravi sijoči lasje so večni trend, naravno poudarjena lepota brez pretiravanja, morda rdeča šminka in zgolj iz zabave bleščice na obrazu, laseh, čim bolj nepravilno.

Petra Windschnurer: Modne smernice na obrazu zapovedujejo veliko bleščic in metalnih odtenkov, med katerimi zagotovo prevladuje zlata barva. To pri senčenju oči kombinirajte z dramatično črno, globoko rjavo ali nežno rožnato barvo. Vedno všečna pa je tudi enostavna kombinacija maskare in mat rdeče šminke. Z njo ne boste zgrešili na nobeni zabavi!

Alenka Klun, Dolores Subotić