Foto: Iz ljubljanskega podzemlja na ulice - kreacije slovenskih in tujih modnih oblikovalcev

V polnem teku je ljubljanski teden mode

8. november 2017 ob 15:55

Ljubljana - MMC RTV SLO

30 modnih oblikovalcev iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Madžarske v Ljubljani predstavlja svoje nove kolekcije in to v samem podzemlju.

Ljubljanski teden mode tokrat poteka v novoodprtem delu garažne hiše Kozolec. "Smisel Ljubljanskega tedna mode ostaja ta, da je tukaj zaradi mode, ki jo želimo po najhitrejši poti spraviti na ulice. Zelo pomembno nam je tudi povezovanje znotraj regije in tako so se že prvi dan na modni pisti predstavili prvi štirje modni oblikovalci iz Srbije in Hrvaške," so izpostavili organizatorji LJFW.

Modna pista je zaživela s kolekcijami, ki so jih pripravili domači in tuji, mladi in uveljavljeni oblikovalci. V zraku je bilo malo romantike, malo francoskega “šika”, zasedle so jo moderne in modno osveščene bojevnice, vsestransko uporabni kosi oblačil in tudi kolekcije s pridihom gotskega vpliva ...

Prva dva dneva so se predstavili:

Neo​ ​Design​ ​(RS) - ATHENEO: Unisex kolekcija jesen/zima 2018 prvenstveno motive črpa iz knjige Hazarski slovar Milorada Pavića, pa tudi iz samega pristopa, ki ga je pisatelj ubral k pisanju tega nenavadnega književnega dela. Hazarski slovar je namreč napisan tako, da ga lahko beremo na različne načine, tako, kot tudi skulpturo lahko gledamo z različnih kotov. Knjigo lahko bralec sam oblikuje, raziskuje, jo dopolnjuje in dopušča, da postane del nje in ni samo opazovalec.

Kata​ ​(RS) - La​ ​Sape Kolekcija: se je začela z idejo o luksuznih križarjenjih, ki so postala popularna v 50. in 60. letih 20. stoletja. Gospoda, ki so bila oblečena v luksuzna oblačila, narejena po meri, so potovala v eksotične destinacije. Tako odputujemo v Kongo, oziroma Republiko Kongo in Demokratsko Republika Kongo, kjer danes t.i. “dandy” stil živi v svojem polnem sijaju. Danes je znan pod imenom “La Sape” in je odraz elegance, visokega stila ter lepih manir. To je gibanje visoke mode med nižjim slojem, z rekonstrukcijo moških krojev v ženski ulični stil.

Maks​ ​(HR)​ ​- 3/33: Kolekcija je nastala iz 33 idej, 33 skic in 33-ih odtenkov črne. Zgodba o barvah, funkcionalnost dizajna in konsistentnost so tri smernice, ki izstopajo in nas vzpodbujajo, da naj bomo samosvoji, naj uživamo in se igramo s svojimi oblačili. S tem je prežet vsak detajl na vsakem kosu oblačila iz omenjene kolekcije.

NatasaHrupic​ ​(SI) - B-stran Katera je prava?: Slišana in videna že večkrat, tista, katera je množično trendovsko sprejeta in trenutno aktualna in sčasoma izpeta ter kasneje označena kot preživeta, "passé"? Ali tista, ki je na drugi strani. Tam spodaj ali tam zadaj. Tista, ki predstavlja ustvarjalčev intimni opus in je tam za sladokusce, za tiste, ki razumejo, ki jim masovno prepričanje ne pomeni nič, in odkrivajo svežino, brskajo po neznanem in pionirsko premaknejo mejo razumevanja še korak dlje. Ta stran je večna. Ker je iskrena in intuitivna. Ko trend popusti, se zatečemo k iskrenem avtorskem delu, k izpeljankam, variacijam željene izraznosti. In ravno variacije in izpeljanke so tisto iz česar črpa nastanek kolekcije. V času mojega otroštva so bila vsa oblačila, ki jih je bilo sploh mogoče kupiti, predrugačena trendovska moda iz tujine. Do originalov smo le s težka prišli, zato je domača proizvodnja rahlo kopirala posamezen kos in jim hkrati dodala svoj avtorski "regionalen" pečat. Tako je bilo tudi z ostalimi dobrinami. Izdelki so bili vrhunsko izdelani, vendar vedno nekoliko »drugačni« kot bi morali biti. Tovrstna estetika me je zaznamovala. Drugačnost, variacije in izpeljanke so postale moja lastna ponotranjena estetika in neizčrpen vir avtorskega izraza.

Brlan​ ​(SI) - Since​ ​The​ ​beginning: V redu je, če se zbudiš s skuštranimi lasmi. V redu je, če nimaš mejkapa, ali pa če je malo razmazan, ko se zjutraj zbudiš ob svoji ljubezni. V redu je, če si mama. V redu je, če si oče. V redu je, če nisi. V redu je, če jokaš. V redu je, če se kdaj skriješ. V redu je, če rada kuhaš. V redu je, če ne. Smo bitja, kar pomeni, da nam bije srce. V redu je, če.

Barbara​ ​Vrbančič​ ​(SI) - I'll​ ​have​ ​what​ ​she's​ ​having: Kolekcija je na nek način nadaljevanje prejšnje kolekcije, ki je temeljila na japonskem kimonu. Črna klasična (šolska) uniformiranost izgubi strogost in se prelevi v sproščeno nosljivost.

Loré - Navdih kolekcija črpa iz Peruja in Andov. Tradicionalni kroji na moderen način, naravni materiali in ročna izdelava. Kolekcija jesen/zima je osnovana na ročno izdelanih pleteninah iz alpake in vikunje, vse barvano ročno. Osrednje mesto v kolekciji pripada alpaki, ki ima rustikalno teksturo, mešana pa je z najboljšo merino volno, kašmirjem, moherjem, viskozo, svilnatim žametom in taftom. Nadarjena Ivna Matičec je ročno spletla barvite šale, ki jim je dušo vdihnila bogata tradicija Cusca, zgodovinskega središča inkovskega imperija.

Sanija​ ​Reja​ ​Aske​ ​(SI)​ - Together​ ​at​ ​last: Kolekcija govori o paru nasprotij, ki se končno najdeta. Hodila sta vsak svojo pot in se velikokrat zgrešila za las. Par, ki si je tako podoben in hkrati drugačen. Razlike med njima jih dopolnjujeta in ne ločujeta. Kolekcija je kombinacija dveh svetov; romantičnega ženskega dela in realnega, konkretnega, konceptualnega – radikalnega moškega. Kot balans črnega in belega, mehkega in trdega, nežnega in grobega, barvnega in brezbarvnega. To združevanje nasprotij pa se gradi naprej v nekaj tretjega. Vmes se pojavljajo tudi drugačni elementi, ki nastanejo sproti. Kot majhna presenečenja, ki nas vedno znova doletijo v življenju. Namenjena je za vsakega, ki ima v sebi tisto nekaj, kar ga naredi drugačnega, posebnega – edinstvenega. ​ ​

David​ ​Bacali​ ​(SI) - Isabel: ​V časih španske inkvizicije in podpori kraljice Isabel pri podiranju mej poznavanja tedajšnjega sveta je oblačilno vladala črnina, ki je veljala za barvo visoke mode med aristokrati. Sodobna različica se v smislu oblačenja otrese dvornih silhuet in osredotoča na potrebe sodobnega sveta- bitka s časom, vsakodnevne obveznosti in obenem reflektirati osebno noto. Ornamentirani črno-beli vzorci z gotskimi vplivi in srebrne nianse sloga “plateresco” spremljata “film noir”, kateri karakterizira črnino v materialih nasprotujočih si kakovosti, mat in sijaju, mehkobi in trdoti. Pret-a-porter kolekcija re-interpetira turbulentne čase in podaja navdih vsaki ženski, ki svoji osebnosti vlada s podobo moči, volje, energije, ljubezni.

Nitoya​ ​(HR) - Final​ ​Cut: Kolekcijo sestavlja 10 kosov, ki so vsestransko uporabni. Oblikovalci so uporabili pet različnih vrst naravnega materiala kot so bombaž, volna in kašmir, barvna paleta pa se giblje vse od bele, črne, temno sive, smaragdno zelene do mešanice svetlo sive in smaragdno zelene. Plašči, jakne, hlače, srajce in obleke omogočajo uporabniku, da si jih priredi po svoji želji in končni videz je odvisen od tega, kako se poigra s posameznim kosom oblačila.

M.​ ​Fiction​ ​(SI) - Untitled: Kolekcija raziskuje, zakaj in o čem ljudje sanjajo, kako so si sanje med seboj različne in, ali si jih zapomnimo. Kako se vedemo, kako razmišljamo, kako čutimo in opazujemo v resničnem življenju, se odraža v sanjah ali njihovi interpretaciji, ki je od posameznika do posameznika drugačna. V sanjah se lahko zgodi vse - uporaba različnih materialov, kombinacije in detajli.

Simona​ ​Kogovšek​ ​(SI) - Urbana​ ​bojevnica: Urbana bojevnica je ženska, ki je kar naprej v pogonu, se bojuje za svoj položaj v družbi in veljavo. Je aktivna in na račun udobnosti ni pripravljena žrtvovati modnega izgleda. Za svoje misije potrebuje udobna oblačila, ki poudarijo njeno žensko lepoto in ji dodajo samozavest in moč. Kolekcijo zaznamujejo zanimive kombinacije materialov različnih tekstur in kovinskih leskov. Čeprav so uporabljeni materiali mehki, prožni, dajejo občutek odločnosti, ki se kaže skozi kroj oblačila. Navdih so življenjska obdobja, skozi katera potujemo vsi, ne glede na spol. Medtem ko moški, po mojem mišljenju, dosežejo vrh svoje moči v poznih dvajsetih, definitivno me ženske zasijemo v poznih tridesetih. To je moja ženska: zrela, močna, čudovita.

Princip​ ​By​ ​Mojca​ ​Celin​ ​(SI) - ​Dolce: Kapsulna kolekcija posvečena eni najbolj ženstvenih oblek, oviti obleki. Kolekcija jo predstavi skozi različne materiale, ki jih povezuje ista barvna paleta.

Mateyaneira​ ​(HR) - Cut​ ​Collection: Umirjen, praktičen dizajn, je rdeča nit kolekcije, s poudarkom na enostavnosti vsakega posameznega kosa. Čiste linije, ostri rezi in uporaba le črne in bele barve poudarja dve liniji kolekcije: prva je igriva in nima omejitev, je popolna za trenutke, ko želite izpostaviti svoj stil in izžarevati svojo edinstvenost, druga pa poudarja enostavnost in udobnost oblačil za vsak dan.

D. S., foto: Jure Makovec