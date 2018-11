Foto: Mednarodni teden mode v Ljubljani navdušil z avantgardnimi kolekcijami moških oblačil

Zaključena sedma edicija MBFWLJ

26. november 2018 ob 17:21

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na sklepnem dejanju Mercedes-Benz Fashion Week Ljubljana je deset modnih oblikovalcev iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in Nemčije predstavilo deset kolekcij moških oblačil.

Večer je otvorila nadarjena mlada oblikovalka Sari Valenci z eksperimentalno kolekcijo, ki jo je zaznamovala domiselna kombinacija piksel camo vzorca in živih barv. Sledila ji je Tjaša Zalar, ki jo je za mladi up slovenskega modnega oblikovanja poleg slovenske žirije za Mercedes-Benz Fashion Award označil tudi italijanski Vogue, z moškimi oblačili glasnih krojev in nežnih barv.

Zlata Zavašnik je predstavila zrelo in estetsko modno zgodbo, ki izraža dolgoletno tradicijo znamke SENS in bogate izkušnje ustvarjalke. Srbski oblikovalec Marko Glavinić je obiskovalce z igrivo kolekcijo ArtChild popeljal nazaj v brezskrbne čase 90. let, njegova sorojakinja Milica Vukadinović pa s svojim prepoznavnim slogom na športna igrišča. Slovenska oblikovalka Mija Curk je z znamko Sofia Nogard brisala meje med moškimi in ženskimi kosi oblačil, priznani srbski oblikovalec Boško Jakovljević pa je zaključil drugi sklop revij v velikem slogu, z bučnim aplavzom za novo kolekcijo znamke Faktory by Boško, ki so jo zaznamovala številna presenečenja.

Velike finale je otvoril Tomislav Bahorić z monokromatsko modno zgodbo polno namernih asimetrij, ki jo je odlikovalo tudi odlično kombiniranje naravnih in sodobnih tehničnih materialov. Znamka IVANMAN, pod katero ustvarja Ivan Mandžukić, je tudi tokrat ostala sinonim za krojaško in slogovno dovršena oblačila. Modni večer je zaključila Franziska Michael, priznana oblikovalka iz Berlina, ki je na modni brvi prepletala visoko modo, umetnost in nosljivost.

D. S., Sandi Fišer/MBFWLJ