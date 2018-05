Foto: Meghan Markle že uveljavljena kot modna ikona

Navdušuje s svojo izbiro oblačil

18. maj 2018 ob 21:40

London - MMC RTV SLO

Na veliki kraljevi poroki bodo vse oči uprte v ameriško igralko Meghan Markle in njeno izbiro poročne obleke. A to ne bo prvič, saj s svojim slogom številne navdušuje že od naznanitve zaroke.

Številni ugibajo, da bo bodoča princesa za poročni dan izbrala eno izmed prestižnih znamk, kot so Ralph & Russo, Burberry ali Stella McCartney, sicer pa se je v zadnjih mesecih s stilskimi izbirami osredotočala predvsem na promocijo kanadskih in manjših britanskih modnih znamk.

36-letnica je navdušila številne modne bloge in "preproste ljudi", ki so se nemudoma navdušili predvsem nad njenimi plašči in modnimi dodatki. Navdušenje so nekateri tuji mediji poimenovali "Meghanin učinek", saj so bili tako oblačila kot dodatki, ki jih je nosila, nemudoma razprodani, čakalne vrste za vse izdelke pa neverjetno dolge.

Navdušila je že ob poziranju na naznanitvi zaroke novembra lani, ko se je odločila za plašč kanadske znamke Line the Label, spodaj pa je oblekla temnozeleno obleko z detajlom pentlje italijanske znamke P.A.R.O.S.H.

Obleka, ki so jo zelo kmalu poimenovali kar po njej, je bila hitro razprodana. Njeni izdelovalci so na družbenem omrežju Instagram zapisali, da se močno trudijo, da bi bila na zalogi hitro, kot bo to le mogoče.

Prenos kraljeve poroke boste lahko v soboto spremljali v živo od 10.15 naprej na našem portalu rtvslo.si.



Poudarek predvsem na plaščih

Še bolj kot nad oblekami pa so se oboževalci navdušili nad njeno izbiro plaščev, ki jih je vedno izbrala zelo premišljeno. Decembra je za obisk Nottinghama izbrala kanadsko znamko Mackage, enako pa se je odločila tudi za obisk Severne Irske v marcu. Obe priložnosti sta povzročili, da so se modni navdušenci množično zgrinjali na njihovo spletno stran in si zaželeli enakega videza.

"Ko je nosila našo znamko, smo imeli na spletni strani tudi do petkrat več prometa," sta za revijo Grazia dejali glavni oblikovalki Eran Elfassy in Elisa Dahan.

Med znane je Marklova izstrelila tudi škotsko znamko nakita in modnih dodatkov Strathberry, saj je za dva uradna dogodka izbrala njihovi torbici. Prvo je izbrala za že omenjeni obisk Nottinghama – in sicer slabih 500 funtov vredno torbico v temnomodri barvi –, nekaj mesecev pozneje pa je za obisk Edinburga izbrala majhno zeleno torbico v vrednosti približno 400 funtov.

Ena je bila razprodana v nekaj minutah, druga pa skoraj nemudoma. "Ko se je z našo torbico pojavila v Nottinghamu, se je naša prodaja povečala za 300 odstotkov."

Navdušila pa je tudi dan pred slovesno poroko, ko je za pot do hotela, kjer bo preživela predporočno noč, izbrala dolgo mornarsko modro obleko in bele čevlje, ob tej priložnosti pa je bila v družbi matere Dorie Ragland, ki je pred poroko že spoznala tako princa Charlesa in Camillo kot tudi kraljico Elizabeto II.

Več modnih utrinkov Meghan Markle v zadnjih mesecih si lahko ogledate spodaj.

P. B.