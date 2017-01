Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Slovo družine Obama (manjkala je Maliina mlajša sestra Sasha) od Bele hiše je bilo čustveno. Foto: Reuters Obleka Jasona Wuja iz svilenega šifona, ozaljšana s cvetlicami in kristali Swarovski, ki jo je Michelle nosila na prvi prisegi Baracka Obame, je našla svoje mestu v stalni zbirki muzeja Smithsonian. Foto: Reuters Prav Jason Wu je Michelle Obama oblekel za njeno prvo naslovnico Vogue, ki je izšla kmalu po prvi Barackovi prisegi leta 2009. Foto: AP Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Michelle Obama vse do konca zvesta Jasonu Wuju

Slovo prve temnopolte prve družine od Bele hiše

12. januar 2017 ob 14:08

Washington - MMC RTV SLO

Michelle Obama je tudi za slovo od Bele hiše izbrala obleko svojega najljubšega modnega oblikovalca, Jasona Wuja.

V torek so bile vse oči v ZDA uprte v Baracka Obamo, ki je sodržavljane v Chicagu še zadnjič nagovoril v vlogi ameriškega predsednika. Mnogi so težko zadrževali solze ali pa se jim kar prepustili (tudi govorec sam je moral uporabiti robec), ko se je za vso podporo, ki mu jo je v 25 letih zakona, predvsem pa v zadnjih osmih letih, zahvalil ženi Michelle. Polaskal ji je, da se je vloge prve dame lotila "z milino in slogom in pogumom in dobro voljo".

Wuja "izstrelila" med zvezde

V zadnjih osmih letih so bile pod drobnogledom poleg njenih prizadevanj na številnih področjih - od dostopne zdrave hrane na domačih tleh do zavzemanja za pravico do opismenjevanja deklet v državah v razvoju - tudi modne izbire, o katerih smo tudi na MMC-ju redno pisali.

Na tem mestu pa izpostavimo njeno zvestobo Jasonu Wuju: obleki omenjenega newyorškega oblikovalca tajvanskega rodu je nosila na obeh predsedniških prisegah svojega moža (leta 2009 je mnoge z izbiro presenetila, saj je bilo takrat to ime na modnem prizorišču še tako rekoč neznano) in tudi za slovo od Bele hiše se je zanesla prav nanj: v Wujevem studiu so izdelali po meri izdelano čipkasto črno obleko, krojeno v A-liniji, ki Michelle najbolj pristoji, dopolnila jo je s črnimi salonarji.

Ponosni oče Malie in Sashe

Tudi starejša "prva hči" Malia Obama (18), ki je v Beli hiši preživela tako rekoč vsa svoja najstniška leta, je bila elegantna v črno-beli obleki vzhajajoče newryorške znamke Cinq a Sept, pri kateri so povedali, da jim je bilo obleči Malio v čast.

Seveda Obama v svojem govoru ni pozabil niti na poklon svojima hčerama (mlajša Sasha, 15, je zaradi šolskih obveznosti manjkala), ki jima je na dušo popihal: "V najbolj nenavadnih okoliščinah sta postali čudoviti mladi dami: sta pametni, sta lepi, še bolj pomembno pa je, da sta prijazni in pozorni in strastni. Breme vseh teh let v središču pozornosti sta nosili z lahkoto. Od vsega, kar sem dosegel v življenju, sem najbolj ponosen na to, da sem vajin oče."

Ves čas svojega bivanja v Beli hiši je Michelle Obama podpirala mlade ameriške oblikovalce: nosila je obleke, pod katere so se podpisali Thakoon, Tanya Taylor, Prabal Gurung in drugi, seveda pa se ni branila niti uveljavljenih ameriških "klasikov", kot sta Michael Kors in Carolina Herrera.

V galeriji si oglejte prvo damo v odhodu v kreacijah Jasona Wuja, h kateremu se je ob uradnih priložnostih vedno znova vračala.

A. K.