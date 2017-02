Foto: Modno brv zavzele ženske, ki so preživele raka na dojkah

Newyorški teden mode

14. februar 2017 ob 16:34

New York - MMC RTV SLO/Reuters

Na newyorškem tednu mode so se v okviru modne revije AnaOno po brvi sprehodile ženske, ki so se spopadle z rakom na dojkah, in ponosno pokazale svoje brazgotine.

Z oskarjem nagrajena igralka Mira Sorvino je odprla modno revijo, na kateri so zbirali denar za ženske, ki se borijo z rakom na dojkah. Po brvi so se v spodnjem perilu sprehodile ženske, ki so imele mastektomijo ali rekonstrukcijo dojk.

Kot je povedala modna oblikovalka Dana Donofree, je skoraj polovica modelov, ki je sodelovala na modni reviji, imela ali pa še vedno ima napredovalega raka na dojkah.

Modna revija opolnomočila ženske

"Počutila sem se močno, utrujena sem od tega, da se moram sramovati raka, in tega, da nimam prsi tako kot druge ženske," je povedala 45-letna Chiaro D'Agostino, ki so ji napredovalega raka na dojkah odkrili lani. "Čeprav nimam bradavic in prsi, sem ženska," je dodala Chiara D'Agostino, učiteljica iz New Jerseyja.

Po modni stezi se je zgolj pet tednov po dvojni mastektomiji sprehodila tudi 24-letna Paige Moore. "Brazgotine so seksi, sem tukaj, sem živa in počutim se dobro. To je vse, kar šteje," je povedala Moorova.

Oblikovalka Dana Donofree je tudi sama pri 27 letih zaradi raka izgubila obe dojki. Ker ji po operaciji nobeno perilo ni več pristajalo, se je odločila, da ustanovi znamko AnaOno. "Ljudi moramo osveščati o raku na dojkah in jih opozoriti na to, da ženske zaradi tega umirajo," je povedala oblikovalka.

Sa. J., Foto: Reuters