Foto: Movrin, Draž, Akultura in drugi navdušili Ljubljano

Peti Mercedes Benz Fashion Week

7. oktober 2017 ob 16:11

Ljubljana - MMC RTV SLO

Osem modnih revij, med njimi je bila ena najbolj pričakovanih kolekcija Petra Movrina, je zaznamovalo drugi dan tedna mode v Ljubljani.

Obiskovalci oktobrskega tedna mode MBFWLJ so uživali v modnih predstavah domačih in tujih modnih oblikovalcev. Ustvarjalna ekipa je pripravila tri sklope modnih revij ter okroglo mizo o vlogi in vrednosti dizajna. Vsi sodelujoči modni oblikovalci so premierno dobili tudi priložnost srečanja z domačimi in tujimi kupci kolekcij, ki omogočajo hitrejši razvoj poslovnega potenciala.

Drugi dan so se predstavili: Izadora Verlič, Natasa Persuh, IVANMAN, Draž, CLICHE, SENS, Akultura, Peter Movrin. Največ zanimanja je požela kolekcija Movrina, oblikovalca, ki je postal del priznane modne hiše Alexander McQueen. Vse kolekcije si lahko pogledate spodaj.

D. S., foto: Jure Makovec