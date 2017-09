Foto: "To je najboljši londonski teden mode do zdaj"

Modna srenja zbrana v Londonu

17. september 2017 ob 19:33

London - MMC RTV SLO

V Londonu se je kljub tragičnemu dogodku, ki je javnost pretresel v petek, začel teden mode, ki je v mesto znova privabil svetovno modno srenjo.

Obiskovalce modne revije Molly Goddard je nagovoril tudi londonski župan Sadiq Khan: "Moje najpomembnejše sporočilo, in ne samo za prebivalce Londona, je, da bomo še naprej ostali tako močno mesto, kot smo bili do zdaj. Teroristom ne bomo dovolili, da vznemirjajo naša življenja in da preprečijo naše vsakodnevne dejavnosti," je dejal in dodal, da je trenutni teden mode najboljši, kar jih je London kadar koli videl.

Na tednu mode se bo predstavilo kar nekaj italijanskih modnih hiš - med drugim tudi Versace in Emporio Armani.

Otvoritev pa ni bila le v znamenju modnih novosti, saj sta jih zasenčila poostreni varnostni nadzor in vsesplošni preplah, da London postaja vedno manj varno mesto - tako za prebivalce kot tudi za turiste.

Več utrinkov otvoritvenihi modnih revij si lahko ogledate spodaj.

