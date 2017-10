Foto: Uspešen konec 5. Mercedes-Benz Fashion Weeka

Pester program je navdušil obiskovalce

8. oktober 2017 ob 20:19

Ljubljana - MMC RTV SLO

Minil je še zadnji dan 5. Mercedes-Benz Fashion Weeka, s katerim je Ljubljana dokazala, da je pripravljena na najboljše. Na sklepni modni reviji se je predstavilo osem oblikovalcev.

Letošnjo oktobrsko izvedbo dogodka so zaznamovali največje število prijav na modni nagradni natečaj, razširjen spremljevalni program z dvema okroglima mizama in 16 modnih revij.

Ljubljano so premierno obiskali tudi tuji kupci kolekcij in se pridružili številnim obiskovalcem iz tujih držav, ki so skupaj z domačimi modnimi navdušenci napolnili doslej največje prizorišče tega modnega dogodka.

Obiskovalci tedna mode nemške avtomobilske znamke so dogodek prepoznali kot napredno platformo, ki mladim talentom omogoča prvi stik z medijsko krajino, uveljavljenim blagovnim znamkam pa neprecenljivo povezavo z novimi strankami in poslovnimi kupci.



Na sklepnem dnevu so se na modni reviji s svojimi kreacijami predstavili Marko Mitanovski, Sofia Nogard, Sari Valenci, Milica Vukadinović, Tanja Zorn, Susnyara, D'Alpaos in Arnoldo & Battois.

Po koncu modnega dogajanja je sledila še zabava v sklopu festivala Kurzschluss, na katerem je nastopil angleški elektronski duo The Shapeshifters.

Vse kolekcije zadnjega dne si lahko pogledate spodaj.

M. Z., Foto: Jure Makovec, Žiga Intihar