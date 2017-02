Foto: Vojvodinja Cambriška ob boku Nicole Kidman, Meryl Streep in Emme Stone

Visoka moda na rdeči preprogi britanskih filmskih nagrad

13. februar 2017 ob 14:44

London - MMC RTV SLO

Na rdeči preprogi pred podelitvijo britanskih filmskih nagrad bafta se je trlo zvezdnikov, ki so nase hoteli opozoriti tudi z izbiro obleke.

Hladno vreme zvezdnicam, ki so stopale po rdeči preprogi pred Royal Albert Hallom, ni preprečilo, da ne bi kazale golih ramen. Na vreme so se poleg Emme Stone, ki je bila v kreaciji Chanela zagotovo ena lepše oblečenih, požvižgale tudi druge zvezdnice, saj so kljub nizkim temperaturam pokazale kar nekaj kože.

Zbrane so s svojo izbiro oblek najbolj navdušile Sophie Turner, Nicole Kidman, Penelope Cruz, J. K. Rowling, Naomie Harris, Amy Adams, Michelle Williams, Viola Davis in Meryl Streep. Med moškimi je po pričakovanjih izstopal modni oblikovalec Tom Ford, ki se je po preprogi sprehodil v lastni kreaciji. Ford se sicer vsaj tako dobro kot v modnih znajde tudi v filmskih vodah, saj je bil s svojim filmom Nočne živali (Nocturnal Animals) nominiran kar v devetih kategorijah.

Skoraj več prahu kot zvezdniki sta na rdeči preprogi dvignila vojvodinja Cambriška in princ William, ki sta se podelitve britanskih filmskih nagrad prvič udeležila skupaj. Kate se je s kreacijo modne hiše Alexander McQueen brez težav zavihtela med bolje oblečene.

Seveda pa ni manjkalo niti tistih, ki prav srečne roke pri izbiri oblek niso imeli. Med slabše oblečene so se uvrstile Julia Stiles, Edith Bowman, Heloise Letissier, Jessica Brown Findlay in Daisy Ridley.

V spodnji galeriji si lahko ogledate najboljše in najslabše oblečene na podelitvi britanskih filmskih nagrad.

Sa. J., Foto: Reuters