Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Marnijev predlog za moške. Foto: EPA Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Žive lutke, krone in suknjiči z igralnimi kartami - poletna moda za moške

Teden moške mode v Milanu na vrhuncu

18. junij 2017 ob 10:26

Milano - MMC RTV SLO/EPA

V Milanu je te dni vse v znamenju moških: poteka namreč teden moške mode, v okviru katerega svoje modne zamisli za prihodnje poletje predstavljajo nosilci italijanske moške mode.

Medtem ko druge modne prestolnice počasi opuščajo (ali pa so to že storile) posebne tedne, namenjene zgolj predstavitvam novosti v moški modi, pa v Milanu vztrajajo pri tem. To seveda ni nič nenavadnega, saj je moška moda eden najdobičkonosnejših segmentov italijanske visoke mode.

Svoje zamisli za prihodnja pomlad in poletje italijanski modni velikani, kot so Emporio Armani, Dolce&Gabbana, Versace in drugi, predstavljajo na tridnevnem dogodku, največ pozornosti pa so do zdaj pritegnile zamisli modnega dvojca Dolceja in Gabbane, pa modna revija znamke Emporio Armani, v okviru katere se je po pisti sprehodil tudi glasbenik Shawn Mendes, modne poznavalce pa so pritegnile tudi inovativne zamisli modnih hiš Ermenegildo Zegna in Marni.

Poznavalci sicer ugotavljajo, da so se tudi modne hiše, ki se bolj posvečajo moškim, zavedle, da morajo začeti ciljati na mlajše občinstvo, zato jih odmik od klasičnih linij in krojev tudi pri moških oblačilih ni presenetil. Pa vas? Presodite sami z ogledom fotografij v spodnji galeriji!

T. K. B.