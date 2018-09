Na tednu mode v Londonu prvič ne bo pravega krzna

Nekatere hiše so krzno že opustile

9. september 2018 ob 12:07

Na prihajajočem londonskem tednu mode ne bo niti eden izmed 80 modnih oblikovalcev, ki bodo predstavili svoje kreacije, na modni stezi uporabil pravega krzna.

Novico je sporočil Britanski modni svet (BFC), potem ko je vprašal vse sodelujoče, ali imajo med svojimi novostmi tudi kose iz pravega krzna. Odgovori vseh so bili negativni. "Ugotovili smo, da se je zgodila kulturna sprememba pri vedenju modnih oblikovalcev in modnih hiš, verjetno pa imajo pri opustitvi krzna veliko zraven tudi kupci, ki teh oblačil ne kupujejo več množično," so sporočili iz BFC-ja.

Nekatere najbolj priznane modne hiše so pred kratkim javno povedale, da so se odpovedale krznu. Britansko podjetje Burberry je tako v četrtek objavilo, da pravega krzna v njihovih prihajajočih kolekcijah ni več. Hiše Versace, Gucci in Michael Kors pa so se za ta korak odločile že lani, piše CNN.

"Sram te bodi!"

Londonski teden mode – letos bo potekal med 20. in 23. septembrom – je bil v preteklosti že večkrat tarča borcev za pravice živali. Februarja je tako modno revijo grške oblikovalke Mary Katrantzou, na kateri je bilo predstavljeno umetno krzno, prekinil protestnik, ki je kričal: "Sram te bodi, londonski teden mode!"

Prejšnji teden pa je k opustitvi pravega krzna v Londonu pozvala organizacija za zaščito živali PETA, katere znani obraz je tudi britanska pevka Paloma Faith, ki je po odločitvi vodstva modnega tedna na Twitterju zapisala: "Presrečna in vzhičena sem, da se krzno končno umika s tedna mode."

Oblikovalcem puščajo proste roke

A pri BFC-ju opozarjajo, da se niso odločili za prepoved krzna, le letos se noben oblikovalec ni odločil za ta material. "Nismo spremenili tradicije. Še naprej bomo podpirali ustvarjalnost oblikovalcev, saj nismo v položaju, da bi lahko razglasili, da je krzno na londonskem tednu mode od zdaj naprej prepovedano," so sporočili.

Kakor koli, londonski teden mode bo prvi izmed tovrstnih dogodkov, ki potekajo v največjih svetovnih modnih prestolnicah, na katerem krzna ne bo videti.

