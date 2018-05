Rihannin imperij – ko si roko podata dober zaslužek in "emancipacija" žensk

Pevka oblikovala linijo perila

12. maj 2018 ob 13:41

Los Angeles - MMC RTV SLO

Rihanna, ki je v preteklosti že oblikovala spodnje perilo, za modno hišo Emporio Armani, se je odločila, da je napočil čas, da se na trgu predstavi z lastno linijo.

Pevka je z linijo spodnjega perila, ki je na voljo od petka, še razširila svojo blagovno znamko Fenty. "Pomembno je, da s svojim delom premikam meje, z linijo spodnjega perila želim razširiti definicijo lepote," je pojasnila Rihanna in dodala, da upa, da bo s tem, ko je perilo pokazala v drugačni luči, pri ženskah "spodbudila samozavest in moč ter jih opogumila, da sprejmejo svojo edinstvenost".

Kolekcijo sestavlja 90 kosov, po Rihanninih besedah pa je poskrbljeno za "vse velikosti in oblike", velikost nedrčkov se tako giblje vse do 44DD, hlačk pa do 3XL. Zvezdnica, ki želi ženskam sporočiti, da so takšne, kot so, čudovite, je poskrbela, da so v njeni kampanji sodelovali modeli različnih velikosti, v perilu pa je pozirala tudi sama.

Vse, česar se Rihanna dotakne, se spremeni v zlato

Čeprav je linija spodnjega perila na prodajne police in v spletne trgovine prišla v petek zgodaj zjutraj, je bila večina kosov iz promocijske kampanje do osme ure dopoldne že razprodanih. Tiste, ki ogromno zanimanje za spodnje perilo preseneča, naj se spomnijo Rihannine linije ličil Fenty Beauty, ki jo je pevka na trg poslala leta 2017.

Ljudje so na dan, ko se je kozmetika znašla na tržišču, v več stometrskih vrstah stali pred trgovinami, ki so ponujale Rihannine izdelke, ti pa so hitro pošli tudi v spletni trgovini. "Predvidevali smo, da bo Rihannina linija priljubljena, nismo pa pričakovali, da bo še v istem dnevu razprodana. Rihanna očitno ve, kaj dela, saj njen imperij neverjetno hitro raste," je ob izidu linije kozmetike povedala Jo Osborne, vodja prodaje v eni od trgovin, ki na policah ponujajo Rihannino kozmetiko.

Tudi ta je bila po Rihanninih besedah izdelana z mislijo na različne ženske, zato med drugim vsebuje 40 različnih odtenkov pudrov, kot je pojasnila, "za skoraj vsak ten kože".

Rihanni se sploh ne bi bilo treba oglaševati

Očitno se Osbornova ne moti, ko pravi, da Rihanna ve, kaj počne. Pevka je lani namreč zaslužila 31 milijonov evrov in se povzpela na sedmo mesto Forbesove lestvice najbolje plačanih žensk v glasbi. Za svoj zaslužek pa se nima zahvaliti zgolj glasbi. Linija Fenty Beauty ji je prinesla precejšen zaslužek, revija Time pa je njene izdelke uvrstila na seznam najbolj inovativnih izdelkov leta.

Izredno uspešno je bilo tudi njeno sodelovanje z Armanijem, s Pumo pa je oblikovala najbolj zaželen čevelj leta 2016 Fenty Puma Creeper. Sodelovanje se je obrestovalo obema stranema, Pumi je po zaslugi zvezdnice v žep kapnila skoraj milijarda evrov, poroča The Guardian.

Georg Richter, soustanovitelj prodajnega spletišča OceanX, je pojasnil, da je Rihanni v poslu zagotovo laže kot preostalim smrtnikom: "Ljudje se zgledujejo po njej, njene izdelke poiščejo sami, v resnici se Rihanni sploh ne bi bilo treba oglaševati. Brez takšnega vpliva je danes težko poslati izdelek na trg in pričakovati uspeh."

Sa. J.