Allegri pri 24 pobegnil izpred oltarja, pri 51 pa spet stoji pred njim

Najbolj pričakovana poroka v Italiji med trenerjem Juventusa in igralko

Trenerju Massimilianu Allegriju ne teče vse gladko le poslovno - z Juventusom je že v osmini finala Lige prvakov, koraka pa tudi novemu naslovu naproti v Serii A, temveč tudi zasebno. Pripravlja se na skok v zakonski jarem.

Foto: EPA Massimiliano Allegri in Ambra Angiolini se pripravljata na poroko.

Italijanski Chi je pred enim mesecem objavil fotografijo zaljubljenega para, ki se sprehaja po torinskih ulicah. Vsi italijanski mediji pa pišejo o tem, da se Max in Ambra že aktivno posvečata poroki, ki naj bi bila po koncu nogometne sezone, junija prihodnje leto.

51-letni Max in 41-letna Ambra, ki sta se spoznala poleti 2017 ravno v Torinu, sta tako pripravljena na najpomembnejši korak. Nogometni strokovnjak je igralki, pevki in TV-voditeljici že nadel diamantni zaročni prstan, družini sta se med seboj že spoznali.

Foto: Reuters Allegri z Juventusom koraka novemu naslovu naproti v Serii A.

Allegri njune zveze ni komentiral, je pa bila zato zgovornejša Ambra. V intervjuju za italijanski Vanity Fair je povedala: "Prišel je moški, ki me je bil sposoben objeti, ne da bi me držal. Prišel je moški, ki ga nisem iskala, a sem ga morala najti. Tako lepo nama je, da mi je vseeno, kaj si drugi mislijo. Prvič me zanima le eno: da vem, da se bo vrnil k meni. Vedno!"



Po pisanju Gazzette dello Sport Allegri letos ne bo organiziral dobrodelnega kampa v svojem domačem kraju Livornu, saj se bo popolnoma posvetil organiziranju poroke. Chi pa je dodal, da sta zaljubljenca že sestavila seznam povabljencev, pojavlja se že vprašanje, kdo izmed nogometnih zvezdnikov bo vabljen na poroko. Bo tam tudi prvi zvezdnik stare dame, Cristiano Ronaldo?



Allegri pobegnil izpred oltarja

To bo prva poroka za Angiolinijevo ‒ z italijanskim pevcem Francescom Regno, s katerim ima dva otroka, se nista poročila ‒ in druga za Allegrija. Nekdanji nogometaš je pri 24 vzbudil pozornost, ko je zaročenko zapustil dva dneva pred poroko. Allegri ima dva otroka.

