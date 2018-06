Alyssa Milano svoj dom odpira otrokom migrantov

Igralka priznava, da jo je trpljenje otrok, ki jih trgajo iz naročij staršev, močno prizadelo

23. junij 2018 ob 17:39

Hollywood - MMC RTV SLO

Tudi ameriška igralka Alyssa Milano je javno izrazila svoje neodobravanje politike Donalda Trumpa, ki na ameriško-mehiški meji otroke migrantov trga iz naročij staršev. Še več - otroke je pripravljena sprejeti v svoj dom.

Svojo ponudbo je zvezdnica naslovila na Edwarda Hayesa, predsednika organizacije Cayuga Centers, ki skrbi za odvzete otroke. "Zadnji tedni so bili za številne Američane izjemno mučni," je zapisala igralka in dodala, da je Trumpova politika ločevanja družin na meji popolnoma nehumana.

Poudarila je, da se bodo teh dogodkov v prihodnosti spominjali kot še eno temno obdobje v ameriški zgodovini in dodala, da predsednik Trump kot kriminalce obravnava najbolj ranljive člene družbe - otroke.

"Ti otroci potrebujejo sočutje, stabilno življenje in ljubezen - zato jim ponujam svoj dom in srce, dokler jih ne bomo spet družili s starši," je še zapisala in obljubila, da se bo osebno potrudila, da do tega pride v kar najkrajšem možnem času. "Tudi sama sem mati in prepričana sem, da je edina prava poteza ta, da otroke ponovno združimo z njihovimi družinami," je poudarila.

Z Milanovo se strinjajo tudi številne druge ameriške zvezde. Med njimi so tudi Oprah Winfrey, Chelsea Handler, Kumail Nanjiani, Reese Witherspoon in druge.

K. Ši.