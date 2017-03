Amber Heard: Govorili so, da mi bo biseksualnost končala kariero

25. marec 2017 ob 17:27

Amber Heard je v govoru na dogodku v New Yorku priznala, da so jo kolegi pogosto opozarjali, da si bo s priznavanjem biseksualnosti končala kariero v Hollywoodu.

"Smešno mi je, da ljudje govorijo o tem, kako sem javno razkrila biseksualnost. V resnici je sploh nikoli nisem niti poskušala skrivati."

Pred sedmimi leti pa jo je o spolni usmerjenosti vprašal eden izmed novinarjev in brez razmišljanja mu je iskreno odgovorila. "Šele sčasoma sem se začela zavedati, kaj sem storila."

"Takrat sem ugotovila, zakaj mnogi o tem ne govorijo in zakaj so bili prijatelji in sodelavci vedno tako nepopustljivi in niso želeli, da se glede tega javno izpostavljam."

Po tem razkritju naj bi filmski ustvarjalci dvomili ali ji sploh lahko uspe odigrati glavno žensko vlogo, kjer je ženska heteroseksualka. "Tisti časi so bili zelo težki. Iz Amber Heard so me takoj preimenovali v "lezbijka Amber Heard," je poudarila. "Bila sem edina, ki je delala na takšen način. Težko je bilo že zato, ker pred mano tega ni počel nihče."

Zadnje čase se je igralka sicer v medijih pojavljala predvsem zaradi burne ločitvene bitke s stanovskim kolegom Johnnyjem Deppom.

Depp in Heardova sta se spoznala leta 2011 med snemanjem filma Zapiti dnevnik (The Rum Diary), kmalu zatem pa je med njim preskočila iskrica, ki naj bi bila kriva tudi za razpad 14-letne Deppove zveze s francosko igralko in pevko Vanesso Paradis, v kateri sta se jima rodila dva otroka. Heardova je bila v času, ko je spoznala Deppa, v dolgoletni zvezi s havajsko umetnico in fotografinjo Tasyo van Ree.

