Amber Tamblyn proti Rose McGowan zaradi sramotenja igralk

18. december 2017 ob 21:29

Los Angeles - MMC RTV SLO

Amber Tamblyn se ne strinja z Rose McGowan, ki je zapisala, da se ji zdi odločitev igralskih kolegic, ki bodo na prihajajoči podelitvi zlatih globusov v znak protesta proti spolnemu nasilju nosile črno, napačna.

Kot smo že poročali, je igralka zapisala, da je ravno tišina težava žensk, kot so Meryl Streep, Jessica Chastain in Emma Stone. "Ne da bi trenile z očesom, boste prevzele svojo lažno nagrado in ne boste prispevale k nobeni pravi spremembi. Preziram vašo hinavščino. Morda bi morale vse nositi Marcheso."

"Igralke, kot je Meryl Streep, ki so rade volje delale za "Prašičjo pošast", bodo v znak tihega protesta na globusih nosile črnino. VAŠA TIŠINA JE težava," je tvitnila McGowanova.

Oster odziv Tamblynove

Amber Tamblyn, zvezdnica televizijske serije House, je v svojem odzivu zapisala, da je Rose sicer njena prijateljica in spoštuje njeno gibanje, nikakor pa ne podpira tega, da katera koli ženska (ali moški) sramoti poteze drugih žensk, ki se na svoj način trudijo za spremembe.

"Naše gibanje je ogromno in črne obleke so zgolj začetek teme, ki jo bomo sčasoma izkoreninile iz vseh industrij po celotni državi. To lahko obljubim," je zapisala na Twitterju.

Kmalu zatem je v bran McGowanovi stopila njena soigralka iz serije Čarovnice Holly Marie Combs. "Točno to, česar ženske naj ne bi smele početi, si ravnokar storila Rose McGowan. Vsak aktivist ima drugačne metode, a vsem je skupno zelo pomembno sporočilo, ki bi moralo ostati enako." Njen odziv je McGowanova pozneje delila tudi na svojem profilu.

Pogovorili sta se v živo

Kot poroča ameriški tabloid US Weekly, se je 34-letna Tamblynova na to zelo hitro odzvala in pojasnila, da je bila izjava McGowanove javna in je nekatere ženske prizadela, zato si je zaslužila tudi njen javni odziv. "Pogovorili sva se in ve, kako se počutim. Rada jo imam, to se ne bo nikoli spremenilo. Biti kritičen do določenega dejanja še ne pomeni obsojanja osebe, ki to izreče."

McGowanova je imela v svojem prvotnem zapisu z oznako "Prašičja pošast" v mislih Harveyja Weinsteina, ki ga je 44-letna zvezdnica filmov Planet terorja in Smrtno varen obtožila sistematičnega spolnega nadlegovanja in nasilja. Njeno razkritje v New York Timesu je v dobri meri prispevalo k strmoglavljenju producentskega velikana, včasih najvplivnejšega moža v Hollywoodu.

Pozneje pa je razkrila še, da je Weinstein ni samo nadlegoval, ampak dejansko posilil, ko je bila stara 23 let, a se je z njim zunajsodno pogodila za odškodnino.

