Ameriški nuni priznali, da sta kradli denar iz šolskega sklada

Denar zapravili za potovanja in igre na srečo

11. december 2018 ob 15:09

Las Vegas - MMC RTV SLO, STA

Katoliški redovnici v ZDA sta priznali, da sta v ameriški zvezni državi Kalifornija iz sklada katoliške šole ukradli približno 500 tisoč ameriških dolarjev.

Upokojeni redovnici Mary Margaret Kreuper in Lana Chang, ki naj bi bili najboljši prijateljici, sta ukradli denar za šolnine in donacije na katoliški šoli sv. Jakoba v mestu Torrance v južni Kaliforniji. Mary je bila 29 let ravnateljica šole, Changova pa je 20 let delala kot učiteljica. Denar sta zapravili za potovanja in igre na srečo v Las Vegasu, je potrdil njun redovniški red.

Odvetnik šole je starše in učence obvestil, da je šola za potovanja in obiske igralnic vedela. "Resničnost pa je, da sta za svoj osebni bančni račun uporabljali šolski sklad," je dodal. Lokalna nadškofija je sporočila, da so primanjkljaj odkrili med rutinsko revizijo, verjamejo pa, da sta se redovnici s šolskim skladom oskrbovali minulo desetletje.

Redovnicama naj bi to uspevalo toliko časa, ker sta nekatere čeke, namenjene šoli, nakazovali na drug račun. "Naša skupnost je zaskrbljena in užaloščena zaradi tega početja," je v izjavi stanje opisal red sv. Jožefa in dodal, da naj bi redovnici nameravali šoli v celoti povrniti ukradeni denar.

Monsignor Michael Meyers je starše o razkritju konec prejšnjega meseca obvestil v pismu ter jih v imenu obeh redovnic prosil za odpuščanje ter dodal, da v krajo ni bil vpleten noben drug šolski uslužbenec.

Policija za redovnici, ki sta bili za učence desetletja zgled morale, ne namerava sprožiti kazenskega postopka, Meyers pa je dodal še, da sodelujeta s preiskovalci, s katerimi poskušata določiti natančno vsoto ukradenega denarja.

P. B.