Angelina o ločitvi od Brada: "Vedno bova družina, vedno!"

Joliejeva nadaljuje promocijo novega filma

21. februar 2017 ob 17:07

Siem Reap - MMC RTV SLO

Angelina Jolie je prvič po novici o razhodu z Bradom Pittom septembra lani in umazani ločitveni bitki spregovorila o svojem odnosu do zdaj že nekdanjega partnerja.

"Osredotočava se na zdravje najine družine. Ko bomo to prebrodili, bomo še močnejši," je povedala hollywoodska zvezdnica v oddaji Good Morning America. Ob tem je poudarila, da še vedno misli, da je Pitt čudovit oče in del družine. "Vedno bova družina, vedno," je zatrdila.

Igralka se je v pogovorno oddajo oglasila prek satelita, saj je še vedno v Kambodži, kjer promovira svoj novi režijski podvig, film First They Killed My Father. Gre za film, ki temelji na zgodbi borke za človekove pravice in aktivistke Loung Ung. Film govori o spominih Ungove na režim kamboških Rdečih Kmerov, ko je med letoma 1975 in 1979 v času njihove vladavine tam umrlo več kot dva milijona ljudi.

"Država mi veliko pomeni. Njeni prebivalci so res preživeli že veliko. 40-letna vojna je vplivala na prav vsakega posameznika in njihova doživetja poskušam razumeti," je dejala igralka. S Kambodžo je igralka povezana vse od snemanja filma o akcijski junakinji Lari Croft. Kmalu zatem je posvojila kamboškega dečka Maddoxa – prvega od njenih otrok – in začela kampanjo za zaščito države, ima tudi kamboško državljanstvo in potni list.

Čeprav priznava, da ni poznala Maddoxovih pravih staršev, se zaveda, da so tudi oni morali preživeti vojno. "Želela sem bolje spoznati njega in njegovo kulturo. Želela sem predstaviti zgodbo njegove države v njihovem jeziku in želela sem povedati zgodbo svoje drage prijateljice Luong Ung," je še dodala Jolijeva.

K. K.